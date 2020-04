एवेन्यू सुपरमार्ट: कोरोना संकट में भी मालामाल करने वाले शेयर में लोअर सर्किट, क्या अब मुनाफा वसूली का है समय

इस साल कोरोना के कहर में जहां बड़े से बड़े अमीर फंस गए और उनकी संपत्ति में अरबों रुपये की कमी आई. वहीं आरके दमानी ऐसे अरबपति रहे, जिनकी संपत्ति इस दौरान भी बढ़ी है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक दमानी की संपत्ति में इस साल 200 करोड़ डॉलर यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सुपरमार्केट चेन कंट्रोल करने वाली उनकी फर्म एवेन्यू सुपरमार्ट (D-Mart) का शानदार प्रदर्शन. एवेन्यू सुपरमार्ट का शेयर उन चुनिंदा शेयरों में शामिल रहा है, जिनमें बीते हफ्ते तक लगातार तेजी बनी हुई थी. लेकिन आज शेयर में 5 फीसदी का लोअर सर्किट लग गया है. एक्सपर्ट का मानना है कि लॉकडाउन के चलते कंपनी का बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में शेयरों में गिरावट बढ़ सकती है.

सोमवार के कारोबार में एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया है. आज शेयर 5 फीसदी या करीब 120 रुपये की गिरावट के साथ 2230 रुपये के भाव पर आ गया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि लॉकडाउन के चलते उसके करीब 50 फीसदी स्टोर बंद हैं. जो खुले भी हैं, उनमें फुटफाल बहुत कम है. इन दिनों कंपनी सिर्फ जरूरी सामानों की बिक्री कर रही है. एक्सपर्ट का कहना है कि कंपनी के रेवेन्यू में बड़ी गिरावट आ सकती है.

इस साल की बात करें तो एवेन्यू सुपरमार्ट उन चुनिंदा शेयरों में शामिल है, जिनमें तेजी रही है. बीते हफ्ते तक की बात करें तो शेयर ने इस साल अबतक करीब 31 फीसदी रिटर्न दिया था. शेयर का भाव 1828 से बढ़कर 2393 रुपये पर पहुंच गया. वहीं, एक साल में शेयर का रिटर्न करीब 65 फीसदी रहा है.

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने पुराने निवेशकों को शेयर को घटाने की सलाह दी है. नए निवेशक फिलहाल इसमें अभी इंतजार कर सकते हैं. ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 1,875 रुपये का टारगेट प्राइस रिवाइज किया है. प्रभुदास लीलाधर के CEO & चीफ पोर्टफोलियो मैनेजर अजय बोडके का कहना है कि लॉकडाउन के चलते कंपनी के करीब 50 फीसदी स्टोर बंद हैं. खुले सटोर में भी फुटफाल सामान्य से बेहद कम है. सिर्फ ग्रॉसरी आइटम ही सेल हो रहे हैं. ऐसे में आगे कंपनी को रेवेन्यू के रूप में बड़ा नुकसान हो सकता है. ब्रोकरेज ने FY21 और FY22 के लिए कंपनी का EPS अनुमान घटाकर 13.1 फीसदी और 10.7 फीसदी कर दिया है.

21 मार्च 2017 को लिस्ट होने के बाद से एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयरों में लगातार तेजी आई है. बीते गुरूवार तक के कारोबार में शेयर 2393 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. यह लिस्टिंग प्राइस से करीब 4 गुना ज्यादा है. 24 मार्च को शेयर 616 रुपये के भाव पर था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.