म्यूचुअल फंड: इन स्कीम में निवेश है सस्ता, ​लेकिन रिटर्न जोरदार; क्या आपने लगाया है पैसा?

Mutual Funds: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ फंड के अबतक के प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि उसके एक्सपेंस रेश्यो (Expense Ratio) जरूर देखना चाहिए. अगर आप म्यूचुअल फंड की दो स्कीम के बीच तुलना भी कर रहे हैं, इस कंडीशन में भी आपको उससे जुड़े खर्च (एक्सपेंस रेश्यो) के बारे में जानना चाहिए तभी आप अपने लिए सही फंड का चुनाव कर कर सकेंगे. असल में फंड का एक्सपेंस रेश्यो ही यह तय करता है कि उस स्कीम में निवेश करना आपको सस्ता पड़ेगा या महंगा. एक्सपेंस रेश्यो का ज्यसदा या कम होना आपके रिटर्न पर भी सीधे असर डालता है.

एक्सपेंस रेश्यो म्यूचुअल फंड के प्रबंधन पर आने वाला खर्च होता है. किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेश्यो निकालने के लिए उसकी कुल संपत्ति (एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM) में कुल खर्च से भाग दिया जाता है. म्यूचुअल फंड हाउस (एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC) के कई खर्च एक्सपेंस रेश्यो में शामिल किये जाते हैं. कह सकते हैं कि एक्सपेंस रेश्यो एक सालाना फीस होती है. यह प्रति यूनिट आने वाले खर्च को दिखाता है. कम खर्च में ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड…..

एक्सपेंस रेश्यो: 0.51%

5 साल का रिटर्न: 21.56%

5 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 2.65 लाख रु

कम से कम निवेश: 5000 रु

एसेट्स: 9757 करोड़ (28 फरवरी, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.60%

5 साल का रिटर्न: 21%

5 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 2.61 लाख रु

कम से कम निवेश: 5000 रु

एसेट्स: 3059 करोड़ (28 फरवरी, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.38%

5 साल का रिटर्न: 20.47%

5 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 2.54 लाख रु

कम से कम निवेश: 5000 रु

एसेट्स: 4165 करोड़ (28 फरवरी, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.55%

5 साल का रिटर्न: 20%

5 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 2.48 लाख रु

कम से कम निवेश: 5000 रु

एसेट्स: 934 करोड़ (28 फरवरी, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.50%

5 साल का रिटर्न: 19%

5 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 2.37 लाख रु

कम से कम निवेश: 5000 रु

एसेट्स: 23496 करोड़ (28 फरवरी, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.54%

5 साल का रिटर्न: 18%

5 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 2.32 लाख रु

कम से कम निवेश: 5000 रु

एसेट्स: 23353 करोड़ (28 फरवरी, 2021)

(सोर्स: वैल्यू रिसर्च)

रिटर्न पर असर एक उदाहरण से समझ सकते हैं. किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेश्यो 1.5 फीसदी है. आपने इसमें 10 हजार रुपये का निवेश किया है. इसका मतलब हुआ कि इस फंड के मैनेजमेंट के लिए आपको सालाना 150 रुपये चुकाने होंगे. गर इस फंड ने कुल 15 फीसदी रिटर्न दिया तो आपको 13.5 फीसदी रिटर्न असल में मिलेगा. लेकिन अगर एक्सपेंस रेश्यो 0.50 फीसदी होता तो आपको इसके मैनेजमेंट के लिए 50 रुपये सालाना फीस देनी होती और रिटर्न भी 14.5 फीसदी मिलता.

(नोट: हालांकि यहां यह बात ध्यान देने की होती है कि कम या ज्यादा एक्सपेंस रेश्यो से रिटर्न की गारंटी नहीं तय होती है. कई बार ज्यादा एक्सपेंस रेश्यो वाले फंड कम एक्सपेंस रेश्यो वाले फंड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देते हैं.)

