Long Term Investment: मोटे मुनाफे के लिए बेहतर है लंबे समय का निवेश, इन कंपनियों के शेयर्स ने 20 साल में दिया 1435 गुना तक रिटर्न

Long Term Investment in Stock Market: स्टॉक मार्केट में फटाफट कमाई करने के लिए लोग कई बार इंट्रा-डे ट्रेडिंग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन इसमें अक्सर मोटे मुनाफे की जगह भारी नुकसान होने का खतरा बना रहता है. लेकिन अगर आप सही शेयर का चुनाव करके उसमें लंबे समय के लिए निवेश करें और अपनी पूंजी को उस कंपनी की ग्रोथ के साथ-साथ बढ़ने का मौका दें, तो आपका निवेश वेल्थ क्रिएशन का बेहतर जरिया साबित हो सकता है. इस रणनीति को आप इस तथ्य से भी समझ सकते हैं कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कई स्टॉक्स ऐसे भी हैं, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में निवेशकों को काफी भारी-भरकम रिटर्न दिया है. मिसाल के तौर पर आयशर मोटर्स के शेयर ने 20 साल 1435.62 गुना का रिटर्न दिया है.

20 साल तक अगर आप अपनी पूंजी किसी अच्छे स्टॉक में करते हैं तो इससे बेहतर रिटर्न कहीं और निवेश पर नहीं मिल सकता है. आयशर मोटर्स ने निवेशकों ने 20 साल में करीब 1435 गुना रिटर्न मिला. बेहतर रिटर्न पाने के लिए सबसे पहला कदम बेहतर स्टॉक चुनना होता है जिसमें लंबे समय तक निवेश को बनाए रख सकें. किस कंपनी में निवेश करना सही फैसला रहेगा, इसका फैसला करने से पहले अपने सलाहकार से जरूर संपर्क कर लें.

(यहां दी गई जानकारी एनएसई की वेबसाइट पर मौजूद स्टॉक प्राइस के आंकड़ों पर आधारित है. यह जानकारी सिर्फ निवेशकों को दीर्घकालीन निवेश के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए दी गई है. शेयर बाजार में निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला करने से पहले आप अपने निवेश सलाहकार से जरूर संपर्क कर लें.)

