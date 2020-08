SIP कर लोगों ने खरीद ली बंगला-गाड़ी, यकीन न हो तो देखें इन म्यूचुअल फंड का रिटर्न

Mutual Funds SIP: बंगला, बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी ब्याह या गाड़ी जैसी जरूरतों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है. ऐसा न करने पर अचानक से जरूरत आने पर आप फाइनेंस संबंधी दिक्कतों में फंस सकते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग में लांग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड का इक्विटी सेग्मेंट सबसे पॉपुलर विकल्प बन गया है. रिटर्न चार्ट पर ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम में ने लंबे समय में निवेशकों को मालामाल किया है. एक्सपर्ट का कहना है कि अगर लंबी अवधि का लक्ष्य है तो म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए निवेश करना बेहतर तरीका है. इसमें एक बार में ही पैसा लगाने की बजाए आप अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा महीने महीने के आधार पर निवेश कर सकते हैं.

म्यूचुअल फंड रिटर्न चार्ट पर लंबी अवधि में तमाम ऐसे इक्विटी फंड हैं, जिन्होंने डबल डिजिट में बल्कि 15 फीसदी से ज्यादा सालाना रिटर्न दिया है. एफडी, आरडी, बांड या पीपीएफ जैसी स्कीम में ये रिटर्न संभव नहीं है. वहीं, इक्विटी मार्केट में रिटर्न तो मिल सकता है, लेकिन वहां जोखिम ज्यादा होता है. हमने यहां 20 साल में मंथली 4000 रुपये एसआईपी के आणार पर कुछ फंडों का रिटर्न चेक किया है. यहां निवेशक 20 साल में करोड़पति बन गए हैं.

लांच डेट: 8 अक्टूबर, 1995

लांच के बाद से रिटर्न: 20.91%

20 साल में SIP रिटर्न: 19.87%

4 हजार मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 1.05 करोड़

50 हजार एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 23 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 6,509 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.90% (3व जून, 2020)

रिस्क: एवरेज

लांच डेट: 1 दिसंबर, 1993

लांच के बाद से रिटर्न: 18.27%

20 साल में SIP रिटर्न: 18.91%

4 हजार मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 93 लाख

50 हजार एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 21 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 6,201 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.18% (30 जून, 2020)

रिस्क: एवरेज से कम

लांच डेट: 31 मार्च, 1999

लांच के बाद से रिटर्न: 16.16%

20 साल में SIP रिटर्न: 18.56%

4 हजार मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 89 लाख

50 हजार एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 13 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 541 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.61% (30 जून, 2020)

रिस्क: एवरेज से कम

लांच डेट: 29 अप्रैल, 1997

लांच के बाद से रिटर्न: 18.49%

20 साल में SIP रिटर्न: 17.75%

4 हजार मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 80 लाख

50 हजार एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 12 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 3,568 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.06% (30 जून, 2020)

रिस्क: एवरेज

लांच डेट: 31 मार्च, 1993

लांच के बाद से रिटर्न: 15.47%

20 साल में SIP रिटर्न: 17.49%

4 हजार मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 78 लाख

50 हजार एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 8.5 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 7,239 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.85% (30 जून, 2020)

रिस्क: एवरेज

(डिस्क्लेमर: फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी ऑनलाइन किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश की सलाह नहीं देता है. निवेश संबंधी निर्णय से पहले स्वयं पड़ताल करें या विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

