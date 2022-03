VRL Logistics: ये शेयर दे सकता है 55% रिटर्न, चुनौतियों में भी बना मल्टीबैगर, 1 साल में डबल कर चुका है पैसा

VRL Logistics यानी VRLL का शेयर निवेशकों के लिए बीते 1 साल का मल्टीबैगर बन गया है. इस शेयर ने 1 साल में 92 फीसदी के करीब रिटर्न दिया है.

कोविड 19 महामारी के चलते देशभर में लगाए गए प्रतिबंधों का निगेटिव असर लॉजिस्टिक शेयरों पर हुआ है. (image: pixabay)

Multibagger Stocks: कोविड 19 महामारी के चलते देशभर में लगाए गए प्रतिबंधों का असर सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक्स शेयरों पर हुआ है. हालांकि इसी सेक्टर का VRL Logistics यानी VRLL का शेयर निवेशकों के लिए बीते 1 साल का मल्टीबैगर बन गया है. इस शेयर ने 1 साल में 92 फीसदी के करीब रिटर्न दिया है. अब जब देशभर में लॉकडा उन पूरी तरह से खुल गया है, आगे इस शेयर की चमक और बढ़ने का भरोसा है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 55 फीसदी की तेजी की उम्मीद जताते हुए 690 रुपये का टारगेट रखा है. ब्रोकरेज का कहना है कि कोविड 19 संबंधी बैन हटने से लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी आएगी. वहीं कंपनी कॉस्ट कंट्रोल और ब्रान्च एडीशन के जरिए बिजनेस मजबूत कर रही है. कॉस्ट कंट्रोल पर फोकस ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि VRL Logistics देश की लीडिंग लॉजिस्टिक्स कंपनियों में शामिल है. LTL सेग्मेंट में कंपनी की मजबूत प्रेजेंस है. कंपनी का फोकस देश में अपनी ब्रॉन्च बढ़ाने पर है, वहीं कॉस्ट कंट्रोल पर भी कंपनी काम कर रही है. कंपनी की बैलेंसशीट बेहतर है और मजबूत कैश फ्लो जेनरेशन के चलते आगे कैपेक्स की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती है. Bharti Airtel बना सेंसेक्स का टॉप गेनर, एक्सपर्ट ने कहा- 800 रु का नया हाई बना सकता है शेयर, ये है वजह EBITDA और PAT में ग्रोथ का अनुमान ब्रोकरेज का कहना है कि लॉकडाउन के बाद लॉजिस्टिक्स की डिमांड बढ़ रही है. वहीं कंपनी उन एरिया में भी पहुंच रही है, जहां पहले इसकी प्रेजेंस नहीं थी. इससे FY21-24E के दौरान VRL Logistics की आय 21 फीसदी CAGR से बढ़ सकती है. रोबस्ट वॉल्यूम और कॉस्ट कंट्रोल के चलते कंपनी का EBITDA मार्जिन प्रोफाइल अगले 2 साल में 16 फीसदी रह सकता है. वहीं FY21-24E के दौरान कंपनी का रेवेन्यू, EBITDA और PAT CAGR 21 फीसदी, 26 फीसदी और 65 फीसदी रह सकता है. शेयर अभी FY24E EPS के 19 मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है. आगे यह 690 रुपये का भाव दिखा सकता है. लॉजिस्टिक एक्टिविटी मजबूत देश में लॉजिस्टिक एक्टिविटी मजबूत हो रही है. 4QFY22 में इसमें और तेजी आने का अनुमान है. VRLL को 4QFY22 के अंत में सालाना आधार पर ग्रोथ हासिल हो सकती है. वहीं देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी तेजी आने का फायदा इस कंपनी को मिलेगा. लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करें तो फोकस आर्गनाइज्ड सेक्टर पर बढ़ रहा है, जिसमें VRLL विनर साबित हो सकता है. हालांकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतें एक रिस्क फैक्टर है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

