Lockdown 3.0: Uber ने 25 शहरों में फिर शुरू की सर्विस, रेड जोन में नहीं कर सकेंगे बुक

कैब सर्विस प्रोवाइडर उबर ने देश के 25 शहरों में फिर से अपनी सर्विस शुरू कर दी है. कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि जिन शहरों में परिचालन शुरू किया गया है, उनमें जमशेदपुर, कोच्चि, कटक, गुवाहाटी (ग्रीन जोन) और अमृतसर, रोहतक, गुरुग्राम, विशाखापटनम (ऑरेंज जोन) शामिल हैं. उबर ने कहा कि हमारी सर्विस उन सभी शहरों में बंद रहेगी, जो रेड जोन में आते हैं. हालांकि इन जोन्स में हम ‘उबर एसेंशियल’ और ‘उबर मेदिक’ सेवा उपलब्ध कराते रहेंगे. उबर एसेंशियल सेवा बेंगलुरू, भोपाल, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई, नासिक और लुधियाना में उपलब्ध है.

उबर ने अपने राइडर्स को कुछ सुझाव भी दिए हैं. इनमें राइड के दौरान कार के शीशे खुले रखना या एसी को केवल फ्रेश एयर मोड में चलवाना शामिल है. उबर ने यह भी कहा कि अगर राइडर उबर ऐप के जरिए राइड को कैंसिल करता है तो कंपनी कैंसिलेशन चार्जेस का पूरा रिफंड दे देगी.

उबर की प्रतिद्वंदी ओला ने भी 100 से ज्यादा शहरों में अपना परिचालन फिर शुरू कर दिया है. इन शहरों की लिस्ट https://blog.olacabs.com/ पर मौजूद है. इसके अलावा कंपनी ने ’10 Steps to a Safer Ride’ नाम की एक नई पहल भी लॉन्च की है. इसमें ओला ने ड्राइवर पार्टनर्स और कस्टमर्स के लिए 5-5 एहतियाती कदम अनिवार्य किए हुए हैं. इन कदमों के बारे में डिटेल में पढ़ें…Ola की सर्विस 100 शहरों में फिर शुरू, कस्टमर और ड्राइवर को 10 नियमों का करना होगा पालन

