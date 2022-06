LIC का मार्केट कैप 30% साफ, शेयर रिकॉर्ड लो पर; लेकिन ब्रोकरेज ने दी ओवरवेट रेटिंग, चेक करें टारगेट

ब्रोकरेज की रिपोर्ट के अनुसार LIC के न्यू बिजनेस की वैल्यू अभी सिर्फ 1 फीसदी है. LIC की ग्रोथ में पिकअप दिखी है. FY22-24E के दौरान 6 फीसदी ग्रोथ का अनुमान है.

LIC का शेयर आज शुरूआती कारोबार में अपने फ्रेश आलटाइम लो पर पहुंच गया. (reuters)

LIC Stock Latest Price: इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी (LIC) के शेयर आज शुरूआती कारोबार में अपने फ्रेश आलटाइम लो पर पहुंच गए. शेयर आज कमजोर होकर 650 रुपये पर आ गए, हालांकि बाद में कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है. शुक्रवार को शेयर 655 रुपये के फ्रेश लो पर बंद हुआ था. 17 मई को लिस्ट होने के बाद से LIC का मार्केट कैप करीब 30 फीसदी साफ हो चुका है. हालांकि ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन शेयर को लेकर बुलिश है. ब्रोकरेज ने शेयर पर ओवरवेट रेटिंग देते हुए ​840 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के बिजनेस में पिकअप है और आगे बेहतर ग्रोथ का अनुमान है. IPO प्राइस से 32% डिस्काउंट पर शेयर आज LIC का शेयर कमजोर होकर 650 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. IPO प्राइस 949 रुपये था. इस लिहाज से IPO प्राइस की तुलना में शेयर अभी 32 फीसदी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है. वहीं IPO के समय कंपनी का वैल्युएशन 6 लाख करोड़ आंका गया था. जबकि अब इसका मार्केट कैप घटकर 4.15 लाख करोड़ के करीब आ गया है. यानी अबतक LIC के निवेशकों को 1.85 लाख करोड़ का झटका लग चुका है. मार्केट कैप 30 फीसदी से ज्यादा साफ हो चुका है. Elecon Engineering, Indus Towers सहित इन 4 शेयरों में दिखा ब्रेकआउट, 1 महीने में दे सकते हैं 18% तक रिटर्न क्या कहना है कि ब्रोकरेज हाउस का ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने शेयर पर ओवरवेट रेटिंग देते हुए 840 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज हाउस को LIC में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के न्यू बिजनेस की वैल्यू अभी सिर्फ 1 फीसदी है. 99 फीसदी वैल्यू पुरानी पॉलिसीज की है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के न्यू बिजनेस में मजबूत ग्रोथ पोटेंशियल है. हाल ही में LIC ने ग्रोथ में पिकअप पा लिया है और FY22-24E के दौरान 6 फीसदी ग्रोथ का अनुमान है. ब्रोकरेज का कहना है कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर कवरेज में LIC अपने पिर्या की तुलना में सबसे सस्ता स्टॉक दिख रहा है. इसका वैल्युएशन बेहद आकर्षक है. यह 0.75x FY23E EV पर ट्रेड कर रहा है. प्राइवेट सेकटर इंश्योरेंस कंपनियां 2-3x के मल्टीपल पर हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ तेज है. फिलहाल LIC का डिस्काउंटेड वैल्युएशन यहां से खरीदारी के मौके बना रहा है. एक्सपर्ट भी हैं बुलिश IIFl के VP-रिसर्च, अनुज गुप्ता का मानना है कि LIC इंश्योरेंस सेक्टर में डॉमिनेंस पोजिशन पर है. कंपनी का इस सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर और कस्टमर बेस मजबूत है. ऐसे में इसके आउटलुक को लेकर चिंता नजर नहीं आ रही है. हालांकि कंपनी की निजी कंपनियों की तुलना में प्रॉफिटेबिलिटी कुछ कम रही है. लेकिन जिस तरह से आगे इंश्योरेंस सेक्टर में दमदार ग्रोथ आने वाली है, उसका फायदा लीडिंग पोजिशन पर होने के चलते LIC को मिलेगा. उनका कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की बजाए इसमें बने रहना चाहिए. Swastika Investmart Ltd. के रिसर्च हेड, संतोष मीना का भी कहना है कि LIC के शेयरों में मौजूदा भाव से निवेश किया जा सकता है. लंबी अवधि के निवेशकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसलिए वेल्थ डेवलपमेंट और कंपाउंडिंग का फायदा समय के साथ मिलेगा. एलआईसी के फंडामेंटल मजबूत हैं, भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में भारी ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

