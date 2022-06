LIC का मार्केट कैप 25% साफ, अब लग रहा है डर? इन इंश्योरेंस स्टॉक पर लगाएं दांव, मिल सकता है हाई रिटर्न

आज के कारोबार में LIC ने अपना नया रिकॉर्ड लो बना दिया. शेयर आज टूटकर 723 रुपये के भाव पर आ गया, जबकि बुधवार को यह 738 रुपये पर बंद हुआ था.

इंश्योरेंस कंपनी LIC का शेयर अबतक निवेशकों का पैसा डुबोने वाला साबित हुआ है. (image: pexels)

Best Insurance Stocks to Buy: देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का शेयर अबतक निवेशकों का पैसा डुबोने वाला साबित हुआ है. आज के कारोबार में LIC ने अपना नया रिकॉर्ड लो बना दिया. शेयर आज टूटकर 723 रुपये के भाव पर आ गया, जबकि बुधवार को यह 738 रुपये पर बंद हुआ था. शेयर अपने आईपीओ के भाव से 24 फीसदी डिस्काउंट पर आ गया है. वहीं कंपनी का मार्केट कैप भी आईपीओ से अबतक करीब 25 फीसदी कम हो गया है. अगर आपको LIC के शेयर में पैसा डूबने का डर है तो दूसरे इंश्योरेंस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं. SBI Life, HDFC Life और ICICI Pru Life जैसे शेयरों में ब्रोकरेज हाउस निवेश की सलाह दे रहे हैं. किस कंपनी की कितनी रही ग्रोथ ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार मई 2022 में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की इनडिविजुअल और कुल एनुअल प्रीमियम इक्यूवैलेंट (APE) में सालाना आधार पर 96 फीसदी और 125 फीसदी ग्रोथ देखने को मिली है. इनडिविजुअल और कुल APE में 3 साल के CAGR बेसिस पर FY23TD (अप्रैल + मई) ग्रोथ 14.6 फीसदी और 16.4 फीसदी रही है. यह मजबूत प्रदर्शन को दिखा रहा है. BALIC, Tata AIA और SBI Life ने इस मामले में लीड किया है. वहीं प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी नंबर्स में सालाना आधार पर 64 फीसदी ग्रोथ मई महीने में रही है. FY23TD के लिए LIC का इनडिविजुअल APE के मामले में 3 साल की CAGR ग्रोथ 11.2 फीसदी रही. कोविड 19 के असर के बाद यह प्रदर्शन बेहतर है. L&T, KEC, KPTL, HG Infra जैसे इंफ्रा शेयर कराएंगे कमाई, मजबूत ऑर्डरबुक और सेल्स के चलते दिखाएंगे दम किस कंपनी का कितना बढ़ा या घटा मार्केट शेयर FY23-TD बेसिस पर BALIC, TATA AIA का कुल APE मार्केट शेयर FY22 में 7 फीसदी/8 फीसदी से बढ़कर 8.6 फीसदी/9.4 फीसदी रहा. जबकि SBI Life का मार्केट शेयर 23 फीसदी से सुधरकर 24.4 फीसदी रहा. ICICI Pru और Max Life का मार्केट शेयर इस मामले में 11.4 फीसदी/10 फीसदी से घटकर 10.5 फीसदी/8.4 फीसदी रह गया है. LIC का इनडिविजुअल APE मार्केट शेयर 37 फीसदी से बढ़कर 38.4 फीसदी हो गया. टॉप पिक्स: SBI Life, HDFC Life, ICICI Pru Life (*सलाह: icici securities) ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल की सलाह LIC सलाह: HOLD

Target Price: 875 रु ICICI Pru Life सलाह: BUY

Target Price: 660 रु HDFC Life Insurance सलाह: BUY

Target Price: 690 रु Max Financial

सलाह: BUY

Target Price: 1030 रु

क्या कोई और भी समस्या फेस कर रहा है या मेरे ही साथ ऐसा है

SBI Life सलाह: BUY

Target Price: 1645 रु LIC में हो रहा है नुकसान LIC का शेयर 17 मई को बाजार में लिस्ट हुआ था. कंपनी का शेयर बीएसई पर 867 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि इश्यू प्राइस 949 रुपये था. इस लिहाज से शेयर अपने इश्यू प्राइस से 82 रुपये घटकर बाजार में लिस्ट हुआ था. वहीं आज शेयर इश्यू प्राइस से 24 फीसदी टूटकर 723 रुपये पर आ गया. शेयर के लिए 919 रुपये हाई और 723 रुपये अबतक का लो है. इस दौरान निवेशकों का करीब 1.4 लाख करोड़ डूब चुका है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.