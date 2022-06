Stocks in News: LIC, IRCTC, Sun Pharma, NBCC समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 31 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 31 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में LIC, IRCTC, Campus Activewear, Sun Pharma, Aurobindo Pharma, Lemon Tree Hotels, NBCC, LT Food, Natco Pharma, PTC India जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नतीजे जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. LIC बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) का मुनाफा सालाना आधार पर 18 फीसदी घटकर 2371.55 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का नेट प्रीमियम 18.2 फीसदी बढ़कर 1,43,746 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी इसी महीने शेयर बाजार में लिस्ट हुई है. IRCTC रेलवे कंपनी IRCTC का मुनासफा सालाना आधार पर 106 फीसदी बढ़कर 213.78 करोड़ रुपये हो गया. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 103.78 करोड़ मुनाफा हुआ था. कंपनी का रेवेन्यू 104 फीसदी बढ़कर 690.96 करोड़ हो गया जो एक साल पहले की समान तिमाही में 338.78 करोड़ था. Campus Activewear Campus Activewear का मुनाफा सालाना आधार पर 296 फीसदी बढ़कर 39.60 करोड़ रुपये रहा. रेवेन्यू इस दौरान 28 फीसदी बढ़कर 352.3 करोड़ हो गया. Sun Pharma फार्मा कंपनी Sun Pharma को मार्च तिमाही में 2277.2 करोड़ का घाटा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 894.1 करोड़ का मुनाफा हुआ था. EBITDA सालाना आधार पर 14.6 फीसदी बढ़कर 2,279.7 करोड़ रहा. रेवेन्यू 11 फीसदी बढ़कर 9,446.8 करोड़ हो गया. PTC India आज यानी 31 मई को PTC India, Algoquant Fintech, Shri Bajrang Alliance, Sanwaria Consumers, Mitshi India, Inani Securities, Aroma Enterprises (India), Avance Syntex, Valecia Nutrition मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी करेंगी. Aurobindo Pharma फार्मा कंपनी Aurobindo Pharma का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 28 फीसदी घटकर 576.14 करोड़ रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 801.18 करोड़ का मुनाफा हुआ था. Lemon Tree Hotels Lemon Tree Hotels ने अपने ब्रॉन्ड ‘की सेलेक्ट, बाय लेमन ट्री होटल्स’ के तहत असम के चिरांग में 40 कमरों वाले होटल के लिए लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. होटल के जून, 2026 तक चालू होने की उम्मीद है. इस होटल का संचालन सहायक कार्नेशन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा. NBCC (India) NBCC का मुनाफाप मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 52 फीसदी घटकर 41.1 करोड़ रुपये रहा. कंपनी का रेवेन्यू 11.3 फीसदी घटकर 2,441 करोड़ रुपये रह गया.

