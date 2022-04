LIC IPO Update: एंकर निवेशकों से 5630 करोड़ जुटाएगी एलआईसी, 17 मई से स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू, हर अपडेट

LIC ने इस IPO के लिए 902-949 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है.

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का IPO 4 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है.

LIC IPO Update: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का IPO 4 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है. इस आईपीओ में निवेशक 9 मई तक पैसे लगा सकेंगे. हालांकि, एंकर निवेशकों के लिए यह इश्यू 2 मई से ही ओपन हो जाएगा. इंस्टीट्यूशनल और रिटेल बायर्स इसमें 4 मई से पैसे लगा सकेंगे. बंद होने के एक हफ्ते बाद यानी 17 मई को इसके स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्ट होने की उम्मीद है. LIC की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक, कंपनी प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के ज़रिए 5630 करोड़ रुपये जुटाएगी. भले ही सरकार ने इस आईपीओ का साइज घटा दिया है, लेकिन इसके बावजूद यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा. LIC 6 लाख करोड़ के वैल्युएशन के लिहाज से देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी. अभी 19 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के साथ रिलायंस टॉप पर बनी हुई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIPAM सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने कहा कि एलआईसी की लिस्टिंग सरकार के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और इससे लंबे समय में कॉर्पोरेशन के वैल्यू में काफी इजाफा होगा. उन्होंने आगे कहा कि साइज में कटौती के बाद भी एलआईसी का आईपीओ देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा. उन्होंने कहा कि एलआईसी आईपीओ का साइज फेयर है और इससे बाजार में कैपिटल और मॉनेटरी सप्लाई की कोई समस्या पैदा नहीं होगी. LIC IPO: 6 लाख करोड़ पर वैल्युएशन सस्ता है महंगा, क्या 949 रुपये के शेयर पर लगाना चाहिए दांव? LIC आईपीओ से जुड़ी पूरी डिटेल LIC के आईपीओ के जरिये सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. इससे सरकार को 21,000 करोड़ रुपये मिलेंगे. कंपनी ने इस इश्यू के लिए 902-949 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा है. इस आईपीओ का लॉट साइज 15 शेयरों का रखा गया है. सेबी द्वारा अप्रुव्ड रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में एलआईसी ने कहा है, “निवेशक इस आईपीओ में कम से कम 15 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद इसके मल्टीपल में बोली लगा सकते हैं.” निवेशकों को कम से कम 13530 रुपये का निवेश करना होगा. ऑफर फॉर सेल के तहत, कपनी 22.13 करोड़ शेयर ऑफर कर रही है. सेबी के पास दायर फाइनल पेपर्स के मुताबिक, बोली लगाने वालों के डीमैट अकाउंट में शेयरों का आवंटन 16 मई तक होगा, जिसके बाद एलआईसी स्टॉक एक्सचेंजों में इक्विटी शेयरों का ट्रेडिंग शुरू करेगा और 17 मई को या उसके आसपास इसकी लिस्टिंग होगी. सरकार एलआईसी में 22,13,74,920 शेयर बेच रही है, जिसका लक्ष्य करीब 21,000 करोड़ रुपये जुटाना है. कर्मचारियों के लिए 15,81,249 शेयर रिजर्व रखा गया है. वहीं, पॉलिसीहोल्डर्स के लिए 2,21,37,492 शेयर आरक्षित हैं. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 9.88 करोड़ से अधिक शेयर और नॉन-इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 2.96 करोड़ से अधिक शेयर आरक्षित हैं. IPO Market: Adani Wilmar, Paras Defence बने बादशाह, 1 साल में 30% शेयर सुपरहिट, 8 में 2 गुना से 4 गुना रिटर्न कर्मचारियों और पॉलिसीधारकों को डिस्काउंट एलआईसी पॉलिसीहोल्डर्स को शेयर खरीदने पर 60 रुपये और रिटेल इन्वेस्टर्स व कर्मचारियों को 40 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा. LIC ने अपने कर्मचारियों और पॉलिसीधारकों के लिए 5 फीसदी और 10 फीसदी इश्यू रिजर्व किया है. इन दो श्रेणियों के साथ रिटेल निवेशकों के लिए 35 फीसदी हिस्सा रिजर्व रखा गया है. जबकि 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और 15 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है. विदेशी संस्थागत निवेशक क्यूआईबी हिस्से का हिस्सा होंगे. (इनपुट-पीटीआई)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.