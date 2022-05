LIC IPO Listing: एलआईसी ने निवेशकों को किया निराश, डिस्काउंट पर हुआ लिस्ट, शेयर बेच दें या बने रहें?

LIC IPO Listing On Stock Markets Today: LIC ने लिस्टिंग पर निवेशकों को निराश किया है. कंपनी का शेयर बीएसई पर 867 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि इश्यू प्राइस 949 रुपये था.

LIC IPO Listing Today Latest Update: इंश्योरेंस कंपनी LIC के शेयरों की आज 17 मई को शेयर बाजार में लिस्टिंग हो गई है. (Reutters)

LIC Listing on BSE, NSE Today: बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) के शेयरों में आज से ट्रेडिंग शुरू हो गई है. LIC ने लिस्टिंग पर निवेशकों को निराश किया है. कंपनी का शेयर बीएसई पर 867 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि इश्यू प्राइस 949 रुपये था. इस लिहाज से शेयर अपने इश्यू प्राइस से 82 रुपये बढ़कर घटकर बाजार में लिस्ट हुआ. लिस्टिंग पर निवेशकों को 9 फीसदी का घाटा हुआ है. हालांकि पॉलिसीहोल्डर्स को यह शेश्यर 60 रुपये और कर्मचारियों को 45 रुपये डिस्काउंट पर मिले थे. यानी उनका लिस्टिंग पर नुकसान कम हुआ है. फिलहाल सवाल उठता है कि बाजार में लिस्ट होने के बाद से LIC के शेयर में क्या स्ट्रैटेजी बनाएं. शेयर बेच दें या इसमें लंबी अवधि तक बने रहें. निवेशकों का ठीक ठाक रहा था रिस्पांस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो LIC के आईपीओ को निवेशकों का ठीक ठाक रिस्पांस मिला था. यह इश्यू 2.95 गुना यानी करीब 295 फीसदी भरा था. कर्मचारियों और पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व हिस्से को अच्छा रिस्पांस मिला था. कर्मचारियों के लिए रिजर्व कोटा करीब 4.40 गुना भरा था, जबकि पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व कोटे को 6.11 गुना बोलियां मिली थीं. QIB का हिस्सा 2.83 गुना, NII का हिस्सा 2.91 गुना और रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व कोटा 1.99 गुना भरा था. शेयर में अब क्या करें Swastika Investmart Ltd. के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग कमजोर रही है. मौजूदा बाजार में निगेटिव सेंटीमेंट हावी हैं, जिससे एलआईसी की लिस्टिंग पर असर हुआ है. हालांकि, भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए संभावनाएं अच्छी हैं क्योंकि बहुत बड़ी आबादी में अभी भी बीमा की पहुंच नहीं है. इसलिए सेक्टर में आने वाली ग्रोथ का फायदा एलआईसी को लीडिंग कंपनी होने के चलते मिलेगा. इसलिए निवेशकों को निगेटिव लिस्टिंग को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए और लंबे समय तक कंपनी के साथ बने रहना चाहिए. जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए आवेदन किया था, वे 800 रुपये पर स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हैं. IIFL के VP-रिसर्च, अनुज गुप्ता का कहना है कि LIC लंबी अवधि का खिलाड़ी है. रिटेल निवेशकों की बात करें तो पॉलिसीहोल्डर्स को शेयर 60 रुपये के डिस्काउंट पर मिला है. ऐसे में उनका ज्यादा नुकसान नहीं है. इस बात की पूरी उम्मीद है कि आगे शेयर में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. शेयर के भाव में आगे तेजी आएगी. इसलिए शेयर डिस्काउंट पर लिस्ट होना उन निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका है, जिन्हें आईपीओ में शेयर नहीं मिले हैं. वहीं जिनके पास पहले से शेयर हैं, वे इसके साथ बने रहें. LIC: कंपनी के बारे में LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है. प्रीमियम (या GWP) के टर्म में कंपनी का मार्केट शेयर 61.6 फीसदी है. वहीं 31 दिसंबर 2021 तक इश्यू हो चुकी इनडिविजुअल पॉलिसी के मामले में मार्केट शेयर करीब 71.8 फीसदी है. LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट 40.1 लाख करोड़ का है, जो सबसे ज्यादा है. FY21 में कंपनी का एनुअल प्रीमियम 4 लाख करोड़ रहा है. कंपनी के पास लाइफ इंश्योरेंस के अलावा सेविंग्स, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, Ulip, एन्यूटी और पेंशन प्रोडक्ट्स हैं. एक्सपर्ट और ब्रोकरेज का बेहतर रहा है रिस्पांस Samco Securities की इक्विटी रिसर्च हेड, येशा शाह के अनुसार सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो LIC का आउटलुक बेहतर है. यह पियर्स की तुलना में डिस्काउंट पर है. आकर्षक वैल्यूएशन को देखते हुए यहां से गिरावट सीमित नजर आ रही है. उनका कहना है कि भारत जैसे देश में अभी इंश्योरेंस की पहुंच बहुत कम है, जिससे सेक्टर में ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं हैं. LIC की बात करें तो यह GWP और NBP के टर्म में मार्केट लीडर है. इससे सेक्टर में आने वाली ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा इसे मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी का कहना है कि वैल्युएशन की बात करें तो पियर्स की तुलना में आकर्षक है. HDFC Life Insurance Co, SBI Life Insurance Co. और ICICI Prudential Life Insurance Co. का वैल्युएशन इससे महंगा है. कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है और आगे आउटलुक मजबूत है. LIC 65 साल से ज्यादा समय से भारत में जीवन बीमा प्रोवाइड कर रहा है. प्रीमियम (या GWP) के मामले में इसका मार्केट शेयर 61.6 फीसदी है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.