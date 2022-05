LIC IPO Latest GMP: ग्रे मार्केट में 10 गुना गिरा एलआईसी का प्रीमियम, बाजार की उठापठक से बिगड़ेगी लिस्टिंग?

LIC IPO GMP, Share Allotment Status: बड़ी आबादी वाले देश में इंश्योरेंस की पहुंच कम होने के चलते इस सेक्टर में ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं हैं. बीमा कंपनियों के लिए GWP FY21-26 के दौरान 14-15% CAGR से बढ़ सकता है.

LIC IPO Latest GMP Update: बाजार में उतार चढ़ाव के बीच LIC के IPO का ग्रे मार्केट में क्रेज घट गया है. (reuters)

LIC IPO Latest GMP, Share Allotment, Listing Gains: बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) के IPO का ग्रे मार्केट में क्रेज घट गया है. ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) देखें तो लिस्टिंग को लेकर संकेत लगातार कमजोर हो रहे हैं. मार्केट आब्जर्व करने वालों के अनुसार ग्रे मार्केट में शेयर का प्रीमियम घटकर 10 रुपये पर आ गया है. IPO के पहले दिन ग्रे मार्केट में LIC का प्रीमियम 100 रुपये के पार चला गया था. इस लिहाज से इसमें 10 गुना कमजोरी आई है. हालांकि एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस लंबी अवधि को लेकर कंपनी के शेयर पर पॉजिटिव हैं. GMP: ग्रे मार्केट में LIC का भाव ग्रे मार्केट में LIC के शेयर का लेटेस्ट प्रीमियम आज यानी 11 मई 2022 को 10 रुपये पर आ गया है. IPO Watch पर भी इसका प्रीमियम 10 रुपये पर ही दिख रहा है. 9 मई को यह 40 रुपये पर था, जबकि 6 मई को यह 50 रुपये पर था. इश्यू के पहले दिन 4 मई को ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 105 रुपये पर पहुंच गया था. हालांकि उसी दिन यह वापस 65 रुपये पर आ गया. वहीं IPO खुलने के पहले ग्रे मार्केट में LIC का प्रीमियम 85 रुपये तक गया था. ग्रे मार्केट में शेयर 10 रुपये के प्रीमियम पर है. इस लिहाज से देखें तो अपर प्राइस बैंड 949 रुपये से शेयर 10 रुपये बढ़त यानी 959 रुपये पर लिस्ट हो सकता है. यानी मौजूदा संकेतों के अनुसार शेयर की लिस्टिंग फ्लैट हो सकती है. निवेशकों का कैसा रहा है रिस्पांस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो LIC का इश्यू 2.95 गुना यानी करीब 295 फीसदी भरा है. कर्मचारियों और पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व हिस्से को अच्छा रिस्पांस मिला है. कर्मचारियों के लिए रिजर्व कोटा करीब 4.40 गुना भरा है. जबकि पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व कोटे को 6.11 गुना बोलियां मिली हैं. QIB का हिस्सा 2.83 गुना, NII का हिस्सा 2.91 गुना और रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व कोटा 1.99 गुना भरा है. शेयर और सेक्टर पर राय ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अनुसार इतनी बड़ी आबादी वाले देश में इंश्योरेंस की पहुंच कम होने के चलते इस सेक्टर में आगे ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं हैं. जीवन बीमा कंपनियों के लिए GWP FY21-26 के दौरान 14-15% CAGR से बढ़ने का अनुमान है और यह 12.4 लाख करोड़ पहुंच सकता है. LIC की एम्बेडेड वैल्यू 30 सितंबर 2021 तक 5.4 लाख करोड़ रुपये थी. अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो 6 लाख करोड़ रुपये के वैल्युएशन पर इश्यू का 1.1 के प्राइस टु एम्बेडेड वैल्यू पर प्राइस्ड है. LIC की देश भर में मौजूदगी इसे और मजबूत बनाती है. कंपनी के देशभर में 2048 ब्रॉन्च आफिस हैं और 1559 सेटेलाइट आफिस हैं. कंपनी की पहुंच देश के 91 फीसदी जिलों तक है. यह सेक्टर में सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है. फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है. प्रीमियम (या GWP) के टर्म में कंपनी का मार्केट शेयर 61.6 फीसदी है. वहीं 31 दिसंबर 2021 तक इश्यू हो चुकी इंडिविजुअल पॉलिसी के मामले में मार्केट शेयर करीब 71.8 फीसदी है. LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट 40.1 लाख करोड़ रुपये का है, जो सबसे ज्यादा है. FY21 में कंपनी का एनुअल प्रीमियम 4 लाख करोड़ रुपये रहा है.

