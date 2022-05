LIC IPO Updates: एलआईसी ने 123 एंकर निवेशकों से जुटाए 5627 करोड़, 5,92,96,853 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब

LIC IPO Latest Updates: लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) के इनिशियल पब्लिक आफरिंग (IPO) को एंकर निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला है. LIC ने IPO खुलने के पहले एंकर निवेशकों से 5627.3 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं. 2 मई को LIC का इश्यू एंकर निवेशकों के लिए खुला था. इसके तहत 949 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 5,92,96,853 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हुए. एंकर निवेशकों के लिए 5,620 करोड़ रुपये के शेयर रिजर्व थे. कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में यह जानकारी दी है. एंकर बुक में भाग लेने वाले निवेशक एंकर बुक में भाग लेने वाले निवेशकों में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, BNP इन्वेस्टमेंट्स LLC, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, सोसाइटी जेनरेल, इनवेस्को इंडिया और सेंट कैपिटल फंड शामिल थे. घरेलू निवेशकों में SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिड़ला सन लाइफ, एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC ट्रस्टी, निप्पॉन लाइफ, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, L&T म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी एमएफ और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने LIC के आईपीओ में दिलचस्पी दिखाई. रिटेल निवेशक कल से कर सकेंगे सब्सक्राइब LIC का मेगा IPO रिटेल निवेशकों के लिए 4 मई को खुल रहा है. इसमें 9 मई तक निवेश किया जा सकता है. कंपनी ने IPO के लिए प्राइस बैंड 902-949 रुपये प्रति शेयर तय किया है. वहीं इसमें लॉट साइज 15 शेयरों का है. अधिकतम 14 लॉट के लिए निवेशक बिड कर सकते हैं. इसमें सरकार अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी, जिससे 21,000 करोड़ रुपये मिलेंगे. यह IPO आफर फॉर सेल (OFS) पर बेस्ड है. कंपनी के शेयर की लिस्टिंग NSE और BSE पर 17 मई 2022 को होगी. IPO का वैल्युएशन ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स के चलते सरकार ने वैल्युएशन को घटाकर 6 लाख करोड़ कर दिया है. सरकार अब इसमें अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी 21000 करोड़ रुपये में बेचेगी. LIC की एम्बेडेड वैल्यू 30 सितंबर 2021 तक 5.4 लाख करोड़ रुपये थी. अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो 6 लाख करोड़ रुपये के वैल्युएशन पर इश्यू का 1.1 के प्राइस टु एम्बेडेड वैल्यू पर प्राइस्ड है. LIC: कंपनी के बारे में LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है. प्रीमियम (या GWP) के टर्म में कंपनी का मार्केट शेयर 61.6 फीसदी है. वहीं 31 दिसंबर 2021 तक इश्यू हो चुकी इनडिविजुअल पॉलिसी के मामले में मार्केट शेयर करीब 71.8 फीसदी है. LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट 40.1 लाख करोड़ का है, जो सबसे ज्यादा है. FY21 में कंपनी का एनुअल प्रीमियम 4 लाख करोड़ रहा है. कंपनी के पास लाइफ इंश्योरेंस के अलावा सेविंग्स, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, Ulip, एन्यूटी और पेंशन प्रोडक्ट्स हैं.

