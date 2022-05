LIC IPO 3rd Day GMP: ग्रे मार्केट में 50% घटा गया शेयर का भाव, बाजार के उतार चढ़ाव में लिस्टिंग पर ‘बिगड़ेगा’ मुनाफा?

ग्रे मार्केट में LIC के शेयर का भाव आज इश्यू खुलने के तीसरे दिन करीब 50 फीसदी घट गया है. IPO को लेकर जितना क्रेज शुरू में था, सब्सक्रिप्सन उस लिहाज से अबतक ठंडा रहा है.

बाजार की उठापठक में LIC की लिस्टिंग को लेकर फिलहाल ग्रे मार्केट से संकेत कमजोर हैं. (reuters)

LIC IPO 3rd Day GMP, Subscription Status: बाजार की उठापठक में बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) की लिस्टिंग को लेकर फिलहाल ग्रे मार्केट से संकेत कमजोर हो रहे हैं. ग्रे मार्केट में LIC के शेयर का भाव आज इश्यू खुलने के तीसरे दिन करीब 50 फीसदी घट गया है. इश्यू के पहले दिन कुछ देर के लिए ग्रे मार्केट में शेयर 105 रुपये के प्रीमियम पर पहुंच गया था, जो आज मार्केट आब्जर्व करने वालों के अनुसार 50 रुपये पर आ गया है. बता दें कि इस IPO को लेकर जितना क्रेज शुरू में था, सब्सक्रिप्सन उस लिहाज से अबतक ठंडा रहा है. हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस LIC के शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं. उनका कहना है कि लंबी अवधि में यह मुनाफे का सौदा है. 2 दिन में 1.03 गुना ही भरा इश्यू लेटेस्ट सब्सक्रिप्सन स्टेटस की बात करें तो LIC का इश्यू 2 दिन में 1.03 गुना ही भर पाया है. कर्मचारियों और पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व हिस्से को अच्छा रिस्पांस मिला है. कर्मचारियों के लिए रिजर्व कोटा 2.22 गुना भरा है. जबकि पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व कोटे को 3 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्सन मिला है. QIB का हिस्सा 0.40 गुना, NII का हिस्सा 0.47 गुना और रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व कोटा 0.93 गुना भरा है. GMP: ग्रे मार्केट में LIC का भाव मार्केट आब्जर्व करने वालों के अनुसार ग्रे मार्केट में LIC के शेयर का भाव आज यानी 6 मई को 50 रुपये पर आ गया है. IPO Watch पर भी इसका भाव 50 रुपये पर ही दिखा रहा है. इश्यू के पहले दिन इसका भाव 85 रुपये से बढ़कर 105 रुपये पर पहुंच गया था. हालांकि बाद में यह 65 रुपये पर बंद हुआ. इश्यू के पहले ही दिन आरबीआई ने इमरजेंसी मीटिंग के बराद ब्याज दरों में इजाफा किया था, जिससे ग्रे मार्केट में इसका भाव घट गया. GMP का क्या है मतलब ग्रे मार्केट में शेयर 50 रुपये के प्रीमियम पर है. इस लिहाज से देखें तो अपर प्राइस बैंड 949 रुपये से शेयर 50 रुपये बढ़त यानी 999 रुपये पर लिस्ट हो सकता है. 999 रुपये पर शेयर अगर लिस्ट होता है तो यह इश्यू प्राइस से 5 फीसदी ज्यादा होगा. हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में सब्सक्रिप्सन में भी उछाल आएगा, क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स अमूमन अंतिम दिन ही ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं. वहीं उनका मानना है कि ग्रे मार्केट में भी शेयर का क्रेज बढ़ेगा. इश्यू के बारे में LIC का मेगा IPO 4 मई को खुला है और यह 9 मई तक निवेश के लिए खुला रहेगा. LIC ने IPO के लिए प्राइस बैंड 902-949 रुपये प्रति शेयर तय किया है. वहीं इसमें लॉट साइज 15 शेयरों का है. अधिकतम 14 लॉट के लिए निवेशक बिड कर सकते हैं. LIC के IPO का साइज 21,000 करोड़ रुपये का है. यह इश्यू 2 मई को एंकर निवेशकों के लिए खुला था. कंपनी ने एंकर निवेशकों से 5627 करोड़ रुपये जुटाए हैं. एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हैं पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस Angel One ने LIC के IPO में सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि का कहना है कि प्रोडक्ट मिक्स में आगे सुधार की उम्मीद है. व​हीं आने वाले सालों में शेयरधारकों के खाते में सरप्लस के अधिक से अधिक ट्रांसफर से मौजूदा समय में लो लेवल से प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद है. Samco Securities की इक्विटी रिसर्च हेड, येशा शाह ने भी इश्यू सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. उनका कहना है कि पियर्स की तुलना में डिस्काउंट पर है. आकर्षक वैल्यूएशन को देखते हुए यहां से गिरावट सीमित नजर आ रही है. भारत जैसे देश में अभी इंश्योरेंस की पहुंच बहुत कम है, जिससे सेक्टर में ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं हैं. ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने भी सब्सक्राइब करने की बात कही है. उनका कहना है कि निवेशकों के लिए इसी वजह से इश्यू बुक अट्रैक्टिव है. कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है और आगे आउटलुक मजबूत है. Swastika Investmart Ltd के रिसर्च हेड संतोष मीना ने इश्यू को इश्यू को लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. IIFL सिक्योरिटीज के VP-रिसर्च अनुज गुप्ता का कहना है कि शेयर की लिस्टिंग बेहतर रहने की उम्मीद है. वहीं लिस्टिंग के बाद एक दो दिन में शेयर 1300 से 1400 रुपये का रेंज दिखा सकता है. हालांकि बाजार की वोलेटिलिटी एक रिस्क है. उनका कहना है कि इश्यू 9 मई तक खुला है, ऐसे में सब्सक्रिप्सन स्टेटस भी बेहतर होने की उम्मीद है. LIC: कंपनी के बारे में LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है. प्रीमियम (या GWP) के टर्म में कंपनी का मार्केट शेयर 61.6 फीसदी है. वहीं 31 दिसंबर 2021 तक इश्यू हो चुकी इनडिविजुअल पॉलिसी के मामले में मार्केट शेयर करीब 71.8 फीसदी है. LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट 40.1 लाख करोड़ का है, जो सबसे ज्यादा है. FY21 में कंपनी का एनुअल प्रीमियम 4 लाख करोड़ रहा है. कंपनी के पास लाइफ इंश्योरेंस के अलावा सेविंग्स, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, Ulip, एन्यूटी और पेंशन प्रोडक्ट्स हैं. (Disclaimer: IPO के बारे में सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

