IPO GMP: बैक टु बैक लिस्ट होंगे ये 4 स्टॉक, ग्रे मार्केट में 3 के भाव जीरो से नीचे, फंसेगा आपका पैसा?

इस महीने लॉन्च होने वाले 4 आईपीओ की 17 मई से 24 मई तक बाजार में लिस्टिंग होनी है. उतार चढ़ाव भरे वाले बाजार में इनकी लिस्टिंग को लेकर ग्रे मार्केट से अच्छे कमजोर हैं.

प्राइमरी मार्केट में एक बार फिर हलचल है. इस महीने अबतक 4 IPO लॉन्च हो चुके हैं. (image: pixabay)

IPO Market Latest GMP Trend: प्राइमरी मार्केट में एक बार फिर हलचल दिखने लगी है. इस महीने अबतक 4 IPO लॉन्च हो चुके हैं. वहीं 20 मई तक 3 और नए इश्यू निवेश के लिए खुलेंगे. जो IPO लॉन्च हो चुके हैं, उनमें LIC, Delhivery, Venus Pipes और Prudent Corporate शामिल हैं. Delhivery और Venus Pipes में आज यानी 13 मई को भी सब्सक्राइब करने का मौका है. फिलहाल इन सभी कंपनियों के शेयरों की 17 मई से 24 मई तक बाजार में लिस्टिंग होनी है. लेकिन उतार चढ़ाव भरे वाले बाजार में इनकी लिस्टिंग को लेकर ग्रे मार्केट से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं. सभी 4 के शेयरों को लेकिन ग्रे मार्केट में खास क्रेज नहीं है. 3 का तो प्रीमियम माइनस में आ गया है. IPO Latest GMP LIC के IPO की बात करें तो इसके शेयर का भाव ग्रे मार्केट में माइनस 10 रुपये पर आ गया है. जबकि इसका इश्यू प्राइस 949 रुपये है. Delhivery IPO का भी ग्रे मार्केट में भाव माइनस में चला गया है. इसका इश्यू प्राइस 487 रुपये है. Prudent Corporate का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम माइनस में है, इसका इश्यू प्राइस 630 रुपये है. हालांकि Venus Pipes का ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपये है, यानी इश्यू प्राइस 326 रुपये से सिर्फ 5 फीसदी ज्यादा. आगे खुलने वाले 2 आईपीओ Ethos और Paradeep Phosphates भी ग्रे मार्केट में निगेटिव प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. बता दें कि LIC के शेयर की लिस्टिंग 17 मई 2022 को होनी है. जबकि Prudent Corporate को शेयर 23 मई को बाजार में लिस्ट होगा. वहीं Delhivery और Venus Pipes की लिस्टिंग 23 मई को होनी है. Mutual Fund की टॉप बॉइंग लिस्ट में ये लार्जकैप और मिडकैप शामिल, दिग्गज IT शेयरों में की बिकवाली IPO को लेकर क्या है राय Delhivery के आईपीओ को लेकर एक्सपर्ट की राय अच्छी नहीं है. Samco Securities की इक्विटी रिसर्च हेड येशा शाह ने इसे AVOID रेटिंग दी है. उनका कहना है कि EBITDA और आपरेशन से कैश फ्लो निगेटिव बना हुआ है. उनका कहना है कि बढ़ती फ्यूल कास्ट के चलते शॉर्ट टर्म में कंपनी पर कास्ट प्रेशर बना रहेगा. श्यू का वैल्युएशन पियर्स की तुलना में कुछ ज्यादा नजर आ रहा है. ब्रोकरेज हाउस Angel One ने इश्यू पर NEUTRAL रेटिंग दी है. ई-कॉमर्स सर्विसेज में स्लोडाउन भी कंपनी के बिजनेस पर नियरटर्म में असर डाल सकता है. IIFL के VP-रिसर्च, अनुज गुप्ता का कहना है कि LIC के शेयर को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए. यह लिस्टिंग गेंस के लिए नहीं, बल्कि लंबी अवधि में निवेश के लिए है. मौजूदा वोलेटिलिटी में शेयर की लिस्टिंग कमजोर पड़ सकती है. लेकिन लॉन्ग्पॉ टर्म में यह शेयर अच्छा करेगा. जिन निवेशकों को शेयर मिल गया, वे इसमें लंबी अवधि तक बने रहें. Prudent Corporate के आईपीओ पर भी राय मिली जुली है. ब्रोकरेज हाउस Religare Broking का कहना है कि वैल्युएशन महंगा दिख रहा है. सिर्फ लंबी अवधि के लिए ही शेयर पोर्टफोलियो में रखें. ब्रोकरेज ने इस पर कोई रेटिंग नहीं दी है. ब्रोकरेज हाउस Angel One भी शेयर को लेकर न्यूट्रल है. Angel One ने भी वैल्युएशन महंगा बताया है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

