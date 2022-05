Stocks in News: LIC, Airtel, IOC, VIP Industries समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 17 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 17 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Bharat Forge, LIC, VIP Industries, Aditya Birla Capital, IRB Infrastructure, KEC International, SJVN, Airtel, IOC, DLF, PI Industries, Abbott India, EID Parry, IRB Infra, Jubilant Ingrevia, Kajaria Ceramics, Minda Corp, Sapphire Foods, GMR Infra, NOCIL, Zydus Wellness जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नतीजे जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Airtel, IOC आज यानी 17 मई 2022 को Bharti Airtel और Indian Oil Corporationमार्च तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनके अलावा आज और भी कुछ कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी. इनमें DLF, PI Industries, Abbott India, Bajaj Electricals, EID Parry, IRB Infra, Jubilant Ingrevia, Kajaria Ceramics, Minda Corporation, Sapphire Foods, GMR Infrastructure, NOCIL और Zydus Wellness शामिल हैं. Bharat Forge आटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी Bharat Forge का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 9.3 फीसदी बढ़कर 231.86 करोड़ रुपये हो गया है. आपरेशन से आने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 2,082.85 करोड़ से बढ़कर 3,573.09 करोड़ रुपये ​हो गया है. कंपनी का कुल खर्च 3,295.61 करोड़ रुपये रहा है, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1,840.63 करोड़ रुपये था. LIC इंश्योरेंस कंपनी LIC के शेयरों की बाज बाजार में लिस्टिंग होगी. यह इश्यू 2.93 गुना सब्सक्राइब हुआ था. इश्यू के लिए अपर प्राइस बैंड 949 रुपये था. हालांकि लिस्टिंग के पहले LIC के शेयरों का भाव ग्रे मार्केट में माइनस में दिख रहा है. बाजार के उतार चढ़ाव में शेयर की लिस्टिंग फ्लैट होने का अनुमान है. VIP Industries VIP Industries मार्च तिमाही में एक बार फिर मुनाफे में आ गई है. कंपनी को मार्च तिमाही में 12 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 243 करोड़ से बढ़कर 356 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि EBITDA 3 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ रुपये हो गया. Aditya Birla Capital आदित्य बिड़ला कैपिटल ने स्टॉक एक्सचेंज पर कहा है कि फर्म को व्हिसलब्लोअर शिकायत मिली है, जहां आदित्य बिड़ला सन लाइफ और कर्मचारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे. फर्म ने कहा है कि शिकायत की जांच कर रही एक स्वतंत्र समिति ने किसी भी आरोप में कोई दम नहीं पाया है. फर्म ने यह भी कहा कि शिकायत में सीईओ अजय श्रीनिवासन के खिलाफ आरोप नहीं लगाए गए हैं. श्रीनिवासन ने ग्रुप के भीतर एक नई भूमिका निभाने में रुचि व्यक्त की, जिसके कारण उन्हें आदित्य बिड़ला कैपिटल के सीईओ का पद छोड़ना पड़ा है. IRB Infrastructure IRB Infrastructure ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कंपनी का अप्रैल में ग्रॉस टोटल कलेक्शन मार्च महीने के 306.66 करोड़ रुपये के मुकाबले 327 करोड़ रुपये रहा है. पिछले साल अप्रैल में ग्रॉस टोटल कलेक्शन 196.64 करोड़ रुपये था. फर्म ने कहा कि 21 अप्रैल को किसानों के आंदोलन के कारण टोल कलेक्शन को सस्पेंड कर दिया गया था. KEC International KEC International ने अपने अलग अलग बिजनेस में 1150 करोड़ रुपये के ऑर्डर हासिल किए हैं. कंपनी ने कहा कि सिविल व्यवसाय में डाइवर्स ऑर्डर, कंपनी के डाइवर्सिफाइड बिजनेस को और मजबूत करते हैं. SJVN SJVN आगे 4900 करोड़ रुपये की एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुण-4 नेपाल में डेवलप करेगी. कंपनी ने कहा कि नेपाल के लुंबिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की उपस्थिति में नेपाल में 490 मेगावाट की अरुण-4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

