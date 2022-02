Lemon Tree Hotels: 100 रु से सस्ता ये स्टॉक देगा 41% का मोटा रिटर्न! 1 साल के हाई से 20% Discount पर निवेश का मौका

Lemon Tree Hotels अब ओपनिंग अप थीम का यह बेहतर शेयर हो सकता है. कोविड 19 की पाबंदियों में छूट के चलते कंपनी का बिजनेस बेहतर हो रहा है.

होटल स्टॉक Lemon Tree Hotels लंबे समय से कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड कर रहा है. (image: pixabay)

Opening Up Theme Stocks: होटल स्टॉक Lemon Tree Hotels लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है. बीते 1 साल में इस साल अबतक शेयर में फ्लैट ट्रेडिंग रही है, वहीं एक साल में भी यह शेयर डबल डिजिट में भी ग्रोथ नहीं दिखा पाया है. कंपनी के बिजनेस पर लॉकडाउन का असर रहा है. हालांकि अब ओपनिंग अप थीम का यह बेहतर शेयर हो सकता है. कोविड 19 की पाबंदियों में छूट के चलते कंपनी का बिजनेस बेहतर हो रहा है. दिसंबर तिमाही में सेल्स और EBITDA दोनों उम्मीद से बेहतर रहे हैं. वहीं रेवेन्यू में भी उछाल आया है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल Lemon Tree Hotels पर बुलिश है और शेयर में 41 फीसदी अपसाइड की उम्मीद जताई है. ओपनिंग अप थीम का मिलेगा फायदा ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि अभी Lemon Tree Hotels के बिजनेस का 85 फीसदी डोमेस्टिक ट्रैवलर्स से आता है, लेकिन आगे कंपनी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पर फोकस कर रही है. इंटरनेशनल ट्रैवल डिमांड में तेजी का इसे फायदा आगे मिलेगा. FY21 में कंपनी 12 टॉडलर होटल आपरेट कर रही थी, जिसमें रूम कैपेसिटी 1914 की थी. पैनडेमिक की पवजह से होटल रूम बुकिंग पर असर पड़ा, लेकिन एक बार फिर आक्यूपेंसी रेट में इजाफा हो रहा है. रूम बुकिंग में तेजी आ रही है. एक बार कोविड 19 के मामले नॉर्मल होंगे, ओपनिंग अप थीम का इसे पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने FY22E/FY23E के लिए EBITDA का अनुमान घटाकर 14%/13% किया है, लेकिन शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए टारगेट 68 रुपये का दिया है. 1 साल के हाई से 20 फीसदी सस्ता Lemon Tree Hotels अभी स्टॉक एक्सचेंज पर 48 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है. वहीं शेयर के लिए 1 साल का हाई 60 रुपये है. इस लिहाज से यह 1 साल के हाई से 20 फीसदी डिस्काउंट पर मिल रहा है. बीते 1 साल में शेयर में सिर्फ 9 फीसदी ग्रोथ रही है, जबकि इस साल अबतक 1 फीसदी के आस पास गिरावट रही है. 1 महीने में शेयर करीब 4 फीसदी टूट गया है. रेवेन्यू सालाना आधार पर बढ़ा Lemon Tree Hotels का रेवेन्यू दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 2.1 गुना बढ़ा है. RevPAR ग्रोथ 109 फीसदी रही है. आक्यूपेंसी में 15pp का सुधार रहा है, जबकि ARR में 54 फीसदी ग्रोथ रही. EBITDA सालाना आधार पर 3.2 गुना बढ़ा है. डिमांड रिकवरी इस दौरान बेहतर रही है और दिसंबर तिमाही में 3000 रूम प्रति दिन रही. कंपनी ने किसी तरह की कीमतों में कमी नहीं की है. मैनेजमेंट की गाइडलाइंस मजबूत हैं और आगे अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.