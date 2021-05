HDFC Ltd का Q4 मुनाफा 42% बढ़कर 3180 करोड़, कंपनी निवेशकों को देगी 23 रु/शेयर डिविडेंड

HDFC Q4FY21: लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड ने मार्च तिमाही के लिए उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं. वित्त वर्ष 2021 की मार्च तिमाही में HDFC लिमिटेड का मुनाफा सालाना आधार पर 42 फीसदी बढ़ गया है. इस दौरान कंपनी को 3180 करोड़ का मुनाफा हुआ. जबकि एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 2232.5 करोड़ रुपये रहा था. तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 8.6 फीसदी बढ़ा है. वित्त वर्ष 2021 की दिसंबर तिमाही में कंपनी को 2925.8 करोड़ का मुनाफा हुआ था. वित्त वर्ष 2021 के लिए कंपनी ने 23 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी एलान किया है.

HDFC बोर्ड ने मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर केकी एम मिस्त्री के फिर अप्वॉइंट किए जाने को मंजूरी दे दी है. वह 7 मई 2021 से 3 साल तक कंपनी के एमडी रहेंगे. मार्च तिमाही में कंपनी का प्राफिट बिफोर टैक्स (PBT) सालाना आधार पर 45.73 फीसदी बढ़कर 3923.94 करोड़ हो गया है, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 2692.44 करोड़ रुपये रहा था. वहीं पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का PBT 14,815 करोड़ और PAT 12027 करोड़ रुपये रहा है.

मार्च तिमाही में HDFC लिमिटेड का रेवेन्यू 2 फीसदी घटा है. इस दौरान कंपनी को 11,697.1 करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 11,975.72 करोड़ रुपये रहा था.

मार्च तिमाही में सालाना आधार पर HDFC लिमिटेड का नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 14 फीसदी बढ़ गया है. इस दौरान कंपनी का NII 4065 करोड़ रुपये रहा है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 3564 करोड़ रुपये था. तिमाही आधार पर इसमें 0.1 फीसदी की कमी आई है. दिसंबर तिमाही में NII 4068 करोड़ रुपये रहा था. नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस साल के अंत तक 3.5 फीसदी पहुंच गया.

HDFC लिमिटेड का चौथी तिमाही में एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 5.70 लाख करोड़ हो गया है. एक साल पहले की समान तिमाही की बात करें तो 31 मार्च 2020 तक यह 5.16 लाख करोड़ रुपये था. 31 मार्च 2021 तक इनडिविजुअल लोन AUM का 77 फीसदी था. इनडिविजुअल लोन बुक में इस दौरान 12 फीसदी अरौर नॉन इनडिविजुअल लोन बुक में 4 फीसदी तेजी आई है. AUM की कुल ग्रोथ 10 फीसदी रही है. चौथी तिमाही में इनडिविजुअल लोन डिस्बर्समेंट 60 फीसदी बढ़ा है.

चौथी तिमाही के अंत तक HDFC का ग्रॉस NPA 9759 करोड़ रुपये रहा जो कुल लोन पोर्टफोलियो का 1.98 फीसदी है. इनडिविजुअल पोर्टफोलियो के लिए NPA 0.99 फीसदी और नॉन इनडिविजुअल पोर्टफोलियो के लिए 4.77 फीसदी रहा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.