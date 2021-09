NEW IPO: मोबाइल मेकर कंपनी Lava International लाएगी आईपीओ, 500 करोड़ रुपये के नए शेयर होंगे जारी 

घरेलू मोबाइल मेकर कंपनी Lava International अपना आईपीओ लाने जा रही है. कंपनी ने इसके लिए सेबी में ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है. आईपीओ के जरिये 500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे जबकि ऑफर फॉर सेल (OFS)के जरिये 43,727,603 इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी. DRHP के मुताबिक हरि ओम राय 1.25 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे. शैलेंद्र नाथ राय 31.35 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे. सुनील भल्ला 78.38 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे. विशाल भल्ला भी 78.38 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे. Unic Memory Technology 1.13 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी. वहीं Tupperware Kitchenware 9.75 लाख इक्विटी शेयर बेचेगी.

आईपीओ से जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल कंपनी मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग गतिविधियों में करेगी. इसके अलावा अधिग्रहण और दूसरे स्ट्रेटजिक कदम के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल होगा.मैटेरियल सब्सिडियरी और वर्किंग कैपिटल की जरूरतें भी इससे पूरी की जाएगी.

Lava International भारत की अग्रणी एंड-टु-एंड मोबाइल हैंडसेट और मोबाइल हैंडसेट सॉल्यूशन कंपनी है. इसके ऑपरेशन कई देशों में चलते हैं. कंपनी मोबाइल हैंडसेट, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज की भी बिक्री करती है. कंपनी अपने प्रोडक्ट की बिक्री ‘LAVA’और ‘XOLO’ब्रांड नाम से करती है. यह वैल्यू एडेड सॉफ्टवेयर भी मुहैया कराती है. कंपनी की मौजूदगी भारत के अलावा थाईलैंड, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट,बांग्लादेश, मैक्सिको, इंडोनेशिया और नेपाल में है. एक्सिस कैपिटल (Axis Capital) BOB Capital, DAM Capital और SBI Capital Markets इस इश्यू के मर्चेंट बैंकर होंगे.

