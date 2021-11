Latent View Analytics IPO: अगले हफ्ते खुलेगा 600 करोड़ का आईपीओ, कंपनी ने यह प्राइस बैंड किया है तय

Latent View Analytics IPO: डिजिटल सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली कंपनी लैटेंट व्यू एनालिटिक्स का आईपीओ अगले हफ्ते खुलने वाला है. कंपनी ने 600 करोड़ के इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड फिक्स कर दिया है. यह आईपीओ 10 नवंबर को खुलेगा और निवेशक इसमें 190-197 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड में बोली लगा सकेंगे. यह आईपीओ तीन दिनों तक खुला रहेगा और निवेशक इसमें 12 नवंबर तक पैसे लगा सकेंगे. एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 9 नवंबर को खुलेगा.

