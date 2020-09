CAMS और केमकॉन के IPO में पैसा लगाने का आखिरी मौका, अबतक चूक गए तो फटाफट चेक करें डिटेल

IPO Market: इस हफ्ते शेयर बाजार में आईपीओ की बहार है. सोमवार को कंम्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (CAMS) और केमकॉन स्पेशियलिटी कैमिकल्स ने अपना आईपीओ लांच किया था. इनमें आज निवेश करने का आखिरी मौका है. बीते दिनों हैप्पिएस्ट माइंड्स और रूट मोबाइल के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिलने के बाद इन दोनों आईपीओ को भी निवेशक पसंद कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप अबतक इनमें निवेश करने से चूक गए हैं तो आज दांव लगा सकते हैं. हालांकि निवेश के पहले यहां कुछ बातों पर ध्यान रखना जरूरी है.

CAMS का आईपीओ पहले दिन 83 फीसदी और दूसरे दिन 1.93 गुना सब्सक्राइब हो चुका है. कंपनी के इश्यू का साइज 1,28,27,370 शेयरों का है. इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1229 रुपये से 1230 रुपये रखी गई है. लॉट साइज 12 शेयरों का है. CAMS ने एंकर निवेशकों से 666 करोड़ रुपये से अधिक राशि जुटाई थी. ऊपरी प्राइस बैंड पर कंपनी इस आईपीओ से 2242 करोड़ रुपये जुटाएगी.

केमकॉन स्पेशियलिटी कैमिकल्स का आईपीओ पहले दिन 5.18 गुना और दूसरे दिन 12.65 गुना सब्सक्राइब हो चुका है. कंपनी के इश्यू का साइज 65,47,061 शेयरों का है. इसके आईपीओ का प्राइस बैंड 338 से 340 रुपये प्रति शेयर है. इसका लॉट साइज 44 शेयरों का है और कम से कम 13 लॉट खरीदने जरूरी है. आईपीओ के तहत 165 करोड़ रुपये मूल्य तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रवर्तकों के 45 लाख शेयरों को बिक्री पेशकश के लिए रखा जाएगा. कंपनी का इस आईपीओ से 318 करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट है.

कैम्स भारत में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट सेवाएं देती है. कैम्स के पास बाजार की 70 फीसदी हिस्सेदारी है. इसकी सेवाओं का फायदा टॉप 15 में से 9 म्यूचुअल फंड उठा रहे हैं. वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 6.6 फीसदी की वार्षिक दर से बढ़कर 699.6 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 8.8 फीसदी बढ़कर 173.4 करोड़ रुपये रहा है.

सैमको सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट निराली शाह का कहना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत हैं. कंपनी का म्यूचुअल फंड RTA इंडस्ट्री में मार्केट शेयर 70 फीसदी है. कंपनी की बैलेंसशीट क्लीन है. आपरेटिंग मार्जिन भी मजबूत है. म्यूचुअल फंड्स के लिए एयूएम में बढ़ोतरी के साथ ग्रोथ जुड़े होने के कारण, कंपनी लगातार आगे आने वाले रिटर्न जेनरेट करने की ओर अग्रसर है. निवेशकों को सिर्फ ग्रोथ की धीमी गति को देखते हुए सतर्क करने की सलाह है.

केमकॉन हेक्सामिथाइल्डिसिलजेन (HMDS) और क्लोरोमिथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोनेट (CMIC) जैसे विशेष रसायनों का निर्माण करती है. इनका मुख्य रूप से इस्तेमाल फार्मा इंडस्ट्री में होता है. कंपनी ऑइलफील्ड इंडस्ट्री में कम्प्लीशन फ्लूड के तौर पर उपयोग किए जाने वाले इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड का भी उत्पादन करती है. वित्त वर्ष 2020 में, कंपनी का आपरेटिंग रेवेन्यू 262.05 करोड़ रुपये, EBITDA 70.26 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 48.85 करोड़ रुपये है. वित्त वर्ष 2018-20 के दौरान कंपनी की बिक्री में 29% CAGR की बढ़ोतरी हुई है, जबकि EBITA में 25% और PAT में 36% की बढ़ोतरी हुई है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. स्पेशिएलिटी केमिकल्स बनाने में कंपनी अच्छे पोजिशन पर है. इसमें मार्केट लीडर बनने की क्षमता है. कंपनी की वित्तीय सेहत भी बेहतर दिख रही है. चीन के साथ टेंशन के बीच केमिकल बनाने वाली कंपनियों का भविष्य बेहतर दिख रहा है. कंपनी के पास क्लाइंट बेस भी मजबूत है.हालांकि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लिमिटेड रहने से एक चिंता भी दिख रही है. ब्रोकरेज हाउस एंजेल ब्रोकिंग ने भी इसे सब्सक्राइब करने की सलाह दी है.

