Large-cap stock picks 2022: इस साल RIL और Tata Motors समेत ये 6 शेयर करा सकते हैं बंपर कमाई, जानें क्या है टारगेट प्राइस

Largecap stock picks: ब्रोकरेज फर्म यस सिक्योरिटीज ने साल 2022 में Reliance Industries और Tata Motors समेत 6 स्टॉक्स में निवेश की सलाह दी है जिनमें तेजी के मजबूत आसार दिख रहे हैं.

यस सिक्योरिटीज के अनुसार निफ्टी 50 इस साल के अंत तक 21,000 के स्तर को छू सकता है.

Large-cap Stock Picks: यस सिक्योरिटीज के अनुसार निफ्टी 50 इस साल के अंत तक 21,000 के स्तर को छू सकता है. घरेलू ब्रोकरेज और रिसर्च फर्म ने दलाल स्ट्रीट के लिए एक बुलिश आउटलुक नोट पेश किया है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि निफ्टी 50 इस साल दिसंबर तक 21,000 और साल 2025 तक 32,000 के स्तर को पार कर जाएगा. यस सिक्योरिटीज के एनालिस्ट्स ने साल 2022 के लिए 16 ऐसे शेयरों को चुना है, जो निवेशको को शानदार रिटर्न दिला सकते हैं. चुने गए इन शेयरों में से 6 लार्ज-कैप स्टॉक हैं जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं. Reliance Industries: Buy

Target: Rs 2860 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) भारत की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है. उद्योगपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली इस कंपनी की तेल व गैस, रिटेल और टेलीकॉम सहित कई सेक्टरों में मजबूत पकड़ है. यस सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ-साथ रिटेल व डिजिटल कॉमर्स साइड में अच्छा प्रदर्शन करेगी. ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर के लिए 2860 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो कि मौजूदा भाव से 13% अधिक है. Jhunjhunwala Portfolio: 1 साल में 194% रिटर्न के बावजूद झुनझुनवाला ने घटाई इस कंपनी में हिस्सेदारी, मंधाना रिटेल के भी बेचे शेयर Tata Motors: Buy

Target: Rs 566 टाटा ग्रुप की ऑटो यूनिट ने 2020 की दूसरी छमाही के बाद से दलाल स्ट्रीट पर एक मजबूत उछाल देखा है. टाटा मोटर्स ने अपने पर्सनल व्हीकल पोर्टफोलियो में सुधार किया है. इसके अलावा, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर के लिए 566 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. टारगेट प्राइस तक पहुंचने के लिए टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस को 11 फीसदी की बढ़त हासिल करनी होगी. SBI Cards and Payment Services: Buy

Target: Rs 1400 ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के शेयरों में जल्दी ही उछाल देखने को मिल सकता है. भारतीय स्टेट बैंक के मजबूत सपोर्ट वाली कंपनी में स्ट्रांग अर्निंग सीएजीआर की उम्मीद है. ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी के लिए 1400 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. टारगेट प्राइस तक पहुंचने के लिए टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस को 56 फीसदी की बढ़त हासिल करनी होगी. Stock Tips: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में निवेश का शानदार मौका, 32% तक हो सकती है रैली, जानें टारगेट प्राइस ICICI Prudential Life: Buy

Target: Rs 836 यस सिक्योरिटीज के एनालिस्ट्स का मानना है कि ICICI प्रूडेंशियल भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा, “चैनल मिक्स की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल ज्यादा डायवर्सिफाइड होने के लिए और ICICI बैंक पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है.” ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी के लिए 836 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. टारगेट प्राइस तक पहुंचने के लिए टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस को 42 फीसदी की बढ़त हासिल करनी होगी. State Bank of India: Buy

Target: Rs 660 देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में अगले कुछ सालों में स्ट्रांग ग्रोथ का अनुमान है. इसके चलते ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि इसके शेयरों में आने वाले समय में मजबूत रैली देखने को मिल सकती है. ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी के शेयरों के लिए 660 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. टारगेट प्राइस तक पहुंचने के लिए स्टॉक 29% चढ़ सकता है. Gland Pharma: Buy

Target: 4,500 2020 की दूसरी छमाही में लिस्ट होने के बाद Gland Pharma के शेयरों का मूल्य दोगुना हो गया है. ब्रोकरेज फर्म को कंपनी में स्ट्रांग ग्रोथ की उम्मीद है. यस सिक्योरिटीज का कहना है, “अगले 3-4 वर्षों में, कंपनी का कारोबार और बढ़ सकता है. कंपनी में अगले 2 सालों में ग्रोथ की पूरी संभावना है.” ब्रोकरेज फर्म ने इसके लिए 4500 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. टारगेट प्राइस तक पहुंचने के लिए स्टॉक 21% चढ़ सकता है. (Article: Kshitij Bhargava)

