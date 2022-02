Large-cap stock picks: Airtel, SBI समेत ये हैवीवेट शेयर दे सकते हैं हाई रिटर्न, चेक करें टारगेट प्राइस

Large-cap stock picks: ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने फरवरी के स्टॉक पिक्स में लार्ज-कैप कैटेगरी के 7 शेयरों को शामिल किया हैं. ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ये स्टॉक निवेशकों को मजबूत रिटर्न दे सकते हैं.

घरेलू बाजारों की इस साल की शुरुआत कमजोर रही है.

Large-cap stock picks: घरेलू बाजारों की इस साल की शुरुआत कमजोर रही है. शेयर बाजारों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सेंसेक्स आज यानी मंगलवार को लाल निशान में कारोबार कर रहा था. रिपोर्ट लिखे जाने के समय यह 0.41 फीसदी की गिरावट के साथ 57,300 के आसपास कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी 50, 0.22 फीसदी की गिरावट के साथ 17,100 के लेवल से ऊपर है. इस तरह, बाजार आज लगातार चौथे दिन कमजेार दिख रहा है. ग्लोबल इन्फ्लेशन और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें शेयर बाजार को प्रभावित कर रही हैं, हालांकि निवेशकों को अच्छी कमाई के लिए सही शेयरों को चुनने की जरूरत है. एक्सिस सिक्योरिटीज ने फरवरी के स्टॉक पिक्स में लार्ज-कैप कैटेगरी के 7 शेयरों को शामिल किया हैं. ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ये स्टॉक निवेशकों को मजबूत रिटर्न दे सकते हैं. ICICI Bank: Buy Target price: Rs 990 एक्सिस सिक्योरिटीज ने प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक को अपने टॉप पिक्स में शामिल किया है. ब्रोकरेज फर्म ने नोट में कहा, “बैंक अपने पियर्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.” उन्होंने कहा, “वैल्यूएशन की बात करें तो हमारा मानना है कि बैंक अच्छी स्थिति में है.” आईसीआईसीआई बैंक के पास एक मजबूत लोन बुक है और एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, जिसकी वजह से एनालिस्ट्स बुलिश हैं.” ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर के लिए 990 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो कि मौजूदा भाव से 25 फीसदी ज्यादा है. Bajaj Auto: Buy Target price: Rs 4,250 डोमेस्टिक मोटरसाइकिल मार्केट की बड़ी कंपनी Bajaj Auto को ब्रोकरेज फर्म ने Buy की रेटिंग दी है. इस स्टॉक ने इस साल अब तक लगभग 6% की बढ़त हासिल की है. कंपनी के पास एक मजबूत एक्सपोर्ट प्रोफ़ाइल है. ब्रोकरेज फर्म ने इसके लिए 4250 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. टारगेट प्राइस तक पहुंचने के लिए Bajaj Auto के शेयर प्राइस को 22 फीसदी की बढ़त हासिल करनी होगी. स्टार्टअप Crayon Motors ने लॉन्च किया ई-स्कूटर Snow+, प्राइस और फीचर्स के बारे में पढ़ें डिटेल्स से Tech Mahindra: Buy Target price: Rs 2,060 आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी टेक पर भी ब्रोकरेज फर्म ने दांव लगाया है. इस कंपनी की मौजूदगी उत्तरी अमेरिका से लेकर यूरोप, मध्य पूर्व और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में है. ब्रोकरेज फर्म ने नोट में कहा है, “हमारा मानना है कि टेक महिंद्रा के पास एक बेहतर बिजनेस स्ट्रक्चर है और लॉन्ग टर्म में इसमें बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है. हालांकि यह अपने पियर्स की तुलना में डिस्काउंट पर कारोबार कर रही है.” एनालिस्ट्स ने इसे 2,060 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ Buy की रेटिंग दी है, जो कि मौजूदा भाव से 43 फीसदी ज्यादा है. Maruti Suzuki India: Buy Target price: Rs 9,800 मारुति सुजुकी में नए लॉन्च से ग्रोथ को गति मिलने की उम्मीद है. मैनेजमेंट ने कहा है कि सेमी-कंडक्टर की कमी की स्थिति में सुधार हुआ है. ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर के लिए 9800 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. टारगेट प्राइस तक पहुंचने के लिए Maruti Suzuki के शेयर प्राइस को 14 फीसदी की बढ़त हासिल करनी होगी. State Bank of India: Buy Target price: Rs 645 देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, जो कि एनालिस्ट्स के अनुसार अच्छे संकेत हैं. ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर को Buy की रेटिंग दी है और 645 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. टारगेट प्राइस तक पहुंचने के लिए SBI के शेयर प्राइस को 21 फीसदी की बढ़त हासिल करनी होगी. SBI MF की नई स्कीम: एक साथ लार्ज, मिड और स्मालकैप में लगा सकते हैं पैसा, SIP की भी सुविधा, चेक करें डिटेल Hindalco Industries: Buy Target price: Rs 570 हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आदित्य बिड़ला समूह की एक प्रमुख मेटल कंपनी है. यह एशिया में एल्युमीनियम का सबसे बड़ा प्राथमिक उत्पादक है. इस साल एल्युमीनियम की कीमतें मजबूत रहने की उम्मीद है जिससे हिंडाल्को को मदद मिलेगी. फर्म ने कहा, “हिंडाल्को का नेट डेट/ EBITDA 1.93 गुना है, जो 2.5 गुना के टारगेट से काफी कम है. हम उम्मीद करते हैं कि डीलेवरेजिंग जारी रहेगी, जिससे कंपनी का बैलेंस शीट और मजबूत होगा.” ब्रोकरेज फर्म ने इसके लिए 570 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. Bharti Airtel: Buy Target price: Rs 810 ब्रोकरेज फर्म ने भारती एयरटेल पर भी दांव लगाया है. मजबूत तिमाही नतीजे, अफ्रीका के कारोबार में उत्साहजनक ट्रेंड, मजबूत ARPU और मजबूत बिजनेस फंडामेंटल ऐसे प्रमुख फैक्टर्स हैं, जिसके चलते विश्लेषकों को स्टॉक पर तेजी की उम्मीद है. ब्रोकरेज फर्म ने इसके लिए 810 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. (Article: Kshitij Bhargava)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.