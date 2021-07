Krsnaa Diagnostics का IPO 4 अगस्त को खुलेगा, जानें कितने में मिल रहा है एक शेयर

New IPO News : Krsnaa Diagnostics ने अपने 1200 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है. कंपनी 400 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी और इसके लिए प्रति शेयर 933-945 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है. आईपीओ के तहत मौजूदा शेयर होल्डर 85.3 लाख शेयर ( ऑफर फॉर सेल) बेचेंगे. कंपनी इस आईपीओ के जरिये 1213.76 करोड़ रुपये जुटाएगी. आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 4 अगस्त को खुलेगा और 6 अगस्त को बंद हो जाएगा.

ऑफर फॉर सेल के तहत PHI Capital Trust-PHI Capital Growth Fund-I 10.6 लाख शेयर बेचेगी. वहीं Kitara PIIN 1104 33.4 लाख शेयर, Somerset Indus Healthcare Fund 35.6 लाख और Lotus Management Solutions. 21,380 शेयर बेचेगी. JM Financial Ltd, DAM Capital Advisors Ltd, इनक्वायर्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और IIFL सिक्योरिटीज इस आईपीओ की बुक रनिंग के लिए लीड मैनेजर नियुक्त किए गए हैं.

कंपनी आईपीओ के जरिये जुटाए गए फंड का इस्तेमाल पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोलने के लिए करेगी. कंपनी लगभग 125 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए करेगी. जून के आखिर तक तक कंपनी पर लगभग 142 करोड़ रुपये का कर्ज था.

अगले महीने लगभग डेढ़ दर्जन कंपनियों के आईपीओ आ सकते हैं. इस साल अब तक 28 आईपीओ आ चुके हैं. कंपनियों ने इनसे 42 हजार करोड़ रुपये जुटाएं हैं. माना जा रहा है बाकी पांच महीनों में इसी तरह आईपीओ की भरमार रही तो निवेशकों से एक लाख करोड़ रुपये तक जुट सकता है. शेयर मार्केट के बुलिश रहने की वजह से ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में आईपीओ के जरिये पूंजी जुटाने में लगी हैं. प्राइम डेटाबेस के प्रणव हल्दिया ने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा कि आने वाले दिनों में आईपीओ के आने की रफ्तार शेयर बाजार में तेजी पर निर्भर करेगी. 2013 में जब शेयर मार्केट में मंदी चल रही थी तो आईपीओ लाने का ऐलान कर चुकी कंपनियों ने 75 हजार करोड़ रुपये पब्लिक इश्यू रोक लिए थे.

