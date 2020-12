Kotak Wealth Hurun Wealthy Women 2020: रोशनी नाडर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला, 54850 करोड़ रु की हैं मालिक

IT कंपनी HCL Technologies की रोशनी नाडर मल्होत्रा देश की सबसे अमीर महिला हैं. उनकी नेटवर्थ 54850 करोड़ रुपये है. Kotak Wealth Hurun Wealthy Women 2020 लिस्ट में रोशनी ने पहला पायदान हासिल किया है. रोशनी के बाद 36600 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ Biocon की किरन मजूमदार शॉ ने जगह पाई है. Hurun India और Kotak Wealth की टॉप 100 अमीर महिलाओं की लिस्ट में 31 महिलाएं ऐसी हैं, जिनकी नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ रुपये है. साथ ही ये महिलाएं ‘सेल्फ मेड’ रिच महिलाएं हैं. इन 31 महिलाओं में 6 प्रोफेशनल मैनेजर्स और 25 एंटरप्रेन्योर हैं.

सेल्फ मेड कैटेगरी में किरन मजूमदार शॉ टॉप पर हैं, उनके बाद 11590 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ Zoho की राधा वेंबू और 10220 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के बाद आर्टिस्टा नेटवर्क्स की जयश्री उलाल हैं. दिलचस्प बात यह है कि शॉ, उलाल और वेंबू हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट में भी शामिल हैं.

Hurun India और Kotak Wealth की टॉप 100 अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल ऐसी महिलाएं जिनकी कुल मिलाकर संपत्ति 2.72 लाख करोड़ रुपये है, उनकी औसत आयु 53 है. वहीं लिस्ट की 19 महिलाएं ऐसी हैं, जिनकी उम्र 40 साल से कम है. लिस्ट में शामिल दो महिलाएं Nykaa की फाल्गुनी नायर और बायजूस की दिव्या गोकुलनाथ प्रमोटेड यूनिकॉर्न हैं. नायर 5410 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं, वहीं 34 वर्षीय दिव्या की नेटवर्थ 3490 करोड़ रुपये है.

