Stocks in News: Kotak Bank, SBI, Adani Power, Dabur, Marico जैसे शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर के कारोबार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 5 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 5 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Kotak Mahindra Bank, SBI, Adani Power, Dabur, Marico, Tata Consumer Products, ABB India, Havells India, Adani Total Gas, CarTrade Tech, TVS Motor Company, adani group stocks, Adani Transmission, Exide Industries, Happiest Minds, Indus Towers, Voltas, Blue Star, CEAT, Cholamandalam, Firstsource Solutions और Jindal Stainless (Hisar) जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नजीते जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Kotak Mahindra Bank Kotak Mahindra Bank का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 65 फीसदी बढ़कर 2767 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम भी सालाना आधार पर 18 फीसदी बढ़कर 4,521 करोड़ रुपये हो गया. नेट इंटरेसट मार्जिन (NIM) 4.78 फीसदी रही. SBI SBI की कार्यकारी समिति की बैठक 10 मई को होगी जिसमें वित्त वर्ष 2023 के लिए सिंगल या मल्टीपल चरणों में 200 करोड़ डॉलर तक जुटाने पर विचार किया जाएगा. Adani Power, Dabur, Marico आज यानी 5 मई को कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें Adani Power, Adani Transmission, Dabur India, Marico और TVS Motor Company शामिल हैं. इनके अलावा Exide Industries, Happiest Minds, Indus Towers, Voltas, Blue Star, CEAT, Cholamandalam, Firstsource Solutions और Jindal Stainless (Hisar) के भी आज लतीजे आंएगे. Tata Consumer Products Tata Consumer Products का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 304 फीसदी बढ़कर 217.54 करोड़ रुपये रहा है. रेवेन्यू 4.5 फीसदी बढ़कर 3,175.4 करोड़ रुपये रहा. ABB India ABB India का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 145 फीसदी बढ़कर 370 करोड़ रुपये रहा है. इस दौरान रेवेन्यू में 21 फीसदी ग्रोथ रही और यह 1,968 करोड़ रुपय रहा. कंपनी ने मार्च तिमाही में 2291 करोड़ रुपये के आर्डर हासिल किए जो सालाना आधार पर 25.5 फीसदी ज्यादा है. Havells India कंपनी का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 16 फीसदी बढ़कर 352.48 करोड़ रुपये रहा है. लोअर टैक्स कास्ट और हायर टॉपलाइन के चलते मुनाफा बढ़ा. कंपनी का रेवेन्यू 33 फीसदी बढ़कर 4426.3 करोड़ रुपये रहा. Adani Total Gas Adani Total Gas का कंसो मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 44 फीसदी घटकर 81 करोड़ रुपये रहा. नुचेरल गैस की कीमतों में इजाफे के चलते ऐसा हुआ. कंपनी का रेवन्यू मार्च तिमाही में 73 फीसदी बढ़कर 1065.5 करोड़ रुपये रहा है. CarTrade Tech कंपनी को मार्च तिमाही में 21.39 करोड़ का घाटा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 15.95 करोड़ का मुनाफा हुआ था. कंपनी को लेवल पर 25.94 करोड़ का घाटा हुआ है. रेवेन्यू इस दौरान 13.4 फीसदी बढ़कर 93.1 करोड़ रुपये रहा.

