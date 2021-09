Kotak Mahindra ने फॉक्सवैगन के गाड़ी फाइनेंसिंग कारोबार को खरीदा, कंपनी को मिलेंगे 30 हजार नए ग्राहक

कोटक महिंद्रा ग्रुप ने फॉक्सवैगन प्राइवेट लिमिटेड ( VWFPL) का व्हिकल फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो खरीद लिया है. कोटक महिंद्रा ग्रुप ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है. इसने कहा है कि ग्रुप की कंपनी कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड ( Kotak Prime) फॉक्सवैनग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की पैसेंजर कार और टू-व्हीलर फाइनेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण करेगी, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (KMBL) इसके कॉमर्शियल व्हिकल पोर्टफोलियो का अधिग्रहण करेगी.

इस अधिग्रहण से कोटक महिंद्रा ग्रुप की पहुंच इसके 30 हजार ग्राहकों तक हो जाएगी. साथ ही VWFPL की ओर से 1340 करोड़ रुपये का ग्राहकों से वसूला जाने वाला लोन भी इसके दायरे में आ जाएगा. कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि यह लोन आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक स्टैंडर्ड लोन हैं.कोटक ने फॉक्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के एनपीए लोन का भी अधिग्रहण कर लिया है.

कोटक महिंद्रा बैंक की कॉमर्शियल बैंकिंग के ग्रुप प्रेसिडेंट और कोटक महिंद्रा प्राइम के डायरेक्टर डी कन्नन ने कहा कि कोटक अपने व्हिकल फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो को मजबूत करना चाहती थी इसलिए इसने अपने मार्केट विस्तार का यह फैसला किया है. VWFPL 2009 से इस मार्केट में काम कर रही थी और अब तक इसने मजबूत कस्टमर पोर्टफोलियो बना लिया है. Volkswagen Finance Pvt. Ltd के एमडी आशीष देशपांडे ने कहा कि कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी और डिजिटल प्लेटफॉर्म KUWY के जरिये अपने स्ट्रेटजिक फोकस के लिए रिटेल लोन पोर्टफोलियो को बेचने का फैसला किया.

