LIC Shares Allotment: डीमैट अकाउंट में आने वाले हैं शेयर, आपका दांव चला या नहीं, ऐसे चेक करें स्टेटस

LIC Shares Allotment: देश के सबसे बड़े आईपीओ एलआईसी आईपीओ के शेयरों का आवंटन कल फाइनल होगा.

एलआईसी आईपीओ को लेकर सबसे अधिक दिलचस्पी पॉलिसीहोल्डर्स ने दिखाई थी और उनके लिए आरक्षित हिस्सा 612 फीसदी सब्सक्राइब हुआ था. (Image- Reuters)

LIC Shares Allotment: देश के सबसे बड़े आईपीओ एलआईसी आईपीओ (LIC IPO) के शेयरों का आवंटन कल (12 मई) फाइनल होगा. देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के 21 हजार करोड़ रुपये के इस इश्यू को लेकर सबसे अधिक दिलचस्पी पॉलिसीहोल्डर्स ने दिखाई थी और उनके लिए आरक्षित हिस्सा 612 फीसदी सब्सक्राइब हुआ था. ओवरऑल एलआईसी का आईपीओ 2.95 गुना सब्सक्राइब हुआ. यह इश्यू 4 मई-9 मई के बीच छह दिनों तक खुला था और रविवार को बोलियां स्वीकार की गई थी. अब कल इसके शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल होगा जिसके ऐलान के बाद निवेशक इसका स्टेटस बीएसई या इश्यू के रजिस्ट्रार KFin Tech Private Ltd की साइट पर जाकर देख सकते हैं. नीचे स्टेपवाइज पूरा प्रोसेस दिया जा रहा है. LIC IPO latest GMP: बाजार की उठापठक में बिगड़ेगी लिस्टिंग! ग्रे मार्केट में एलआईसी का घटा क्रेज, प्रीमियम 10 गुना कमजोर KFin Tech Private Ltd के जरिए ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

निवेशक KFin Tech Private Ltd वेबसाइट के आईपीओ स्टेटस सेक्शन https://ris.kfintech.com/ipostatus/ में अलॉटमेंट फाइनल होने के बाद चेक कर सकते हैं.

इस पेज पर पहुंचने के बाद आईपीओ सेलेक्ट करें जिसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है.यहां एलआईसी चुनना है.

इसके बाद एप्लीकेशन नंबर या डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी या पैन, इन तीनों में से कोई एक विकल्प सेलेक्ट करना होगा जिसकी डिटेल्स के जरिए अलॉटमेंट चेक करना है.

अगर एप्लीकेशन नंबर चुना है तो एप्लीकेशन टाईप चुनकर एप्लीकेशन नंबर भरें. अगर डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी चुना है तो डिपॉजिटरी चुनें और डीपीआईपी, क्लाइंट आईडी भरें. अगर पैन चुना है तो पैन भरें.

कैप्चा भरकर सबमिट करें.

जितने शेयरों के लिए अप्लाई किया गया था और कितने शेयर अलॉट हुए हैं, इसकी जानकारी स्क्रीन पर दिखने लगेगी. बीएसई की वेबसाइट पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट निवेशक https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं.

इक्विटी चुनें और ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आईपीओ चुनें. यहां एलआईसी चुनना है.

एप्लीकेशन नंबर और पैन भरें.

‘I am not a Robot’ पर क्लिक करें.

सर्च टैब पर क्लिक कर स्टेटस डिटेल्स देख सकते हैं कि शेयर आपको अलॉट हुआ है या नहीं. 17 मई को शेयरों की लिस्टिंग एलआईसी के शेयरों की 17 मई को लिस्टिंग है. लिस्टिंग से पहले इसके शेयरों का ग्रे मार्केट में क्रेज घट गया है. ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) देखें तो लिस्टिंग को लेकर संकेत लगातार कमजोर हो रहे हैं और इसका प्रीमियम घटकर 10 रुपये रह गया है. इस इश्यू को लेकर भी निवेशकों का रिस्पांस मिला जुला रहा. क्यूआईबी (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स) के लिए आरक्षित हिस्सा 2.83 गुना, एनआईआई का 2.91 गुना, खुदरा निवेशकों का 1.99 गुना, एंप्लाई का 4.40 गुना सब्सक्राइब हुआ था. सबसे अधिक 6.12 गुना पॉलिसीहोल्डर्स का हिस्सा सब्सक्राइब हुआ था. एलआईसी ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयरों के लिए 902-949 रुपये का प्राइस बैंड और 15 शेयरों का लॉट तय किया था. खुदरा निवेशकों और एंप्लाई को 45 रुपये और पॉलिसीहोल्डर्स को 60 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट दिया गया था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.