Indian Oil वाट्सऐप पर देगी रिवार्ड प्वॉइंट्स की जानकारी, Xtra Rewards Loyalty Program से घटा सकते हैं तेल पर खर्च

फ्यूल हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है और अधिकतर लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ी है. एक अनुमान के मुताबिक एक परिवार औसतन अपनी आय का 1/10 हिस्सा तेल खरीद पर खर्च करता है. ऐसे में अगर इस खर्च पर कुछ रिवार्ड्स प्वॉइंट्स मिलें तो जेब पर बोझ कुछ कम हो जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल तेल खरीदने में भी किया जा सकता है. इंडियन ऑयल (Indian Oil) ऐसा ही प्रोग्राम चला रही है, जिसका नाम Xtra Rewards Loyalty Program.

इस प्रोग्राम के सदस्यों को फ्यूल खरीदने पर लॉयल्टी प्वॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें तेल खरीदने पर कैश कराया जा सकता है. इंडियन ऑयल ने अब ग्राहकों को अपने लॉयल्टी प्वॉइंट्स को वाट्सऐप के जरिए ट्रैक करने की सहूलियत दी है. इसे देखने के लिए आपको महज +91 75888 88824 पर Hi लिखकर मैसेज भेजना होगा. इस मैसेज के बाद से आपको वाट्सऐप पर आपके लॉयल्टी प्वाइंट्स की जानकारी मिलती रहेगी.

Missing out on amazing rewards? Now you can track your XTRAREWARDS loyalty points on WhatsApp. Just drop a Hi to +91 75888 88824. Visit an #IndianOil Petrol pump today, and win yourself some XTRAREWARDS points. pic.twitter.com/fGK01kydsq

