बाजार में RIL बना रहेगा बादशाह! डिजिटल के बाद फिर ऑयल-केमिकल बिजनेस बनेगा गेमचेंजर

रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज 2.5 फीसदी से ज्यादा मजबूत होकर 1939 के स्तर पर पहुंच गया. यह शेयर के लिए नया हाई है. कोरोना वायरस महामारी के चलते जब शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई तो इस साल 23 मार्च को आरआईएल का शेयर गिरकर 867 रुपये के भाव पर पहुंच गया. लेकिन उसके बाद से शेयर में 124 फीसदी की तेजी आ चुकी है. इस तेजी में सबसे बड़ा हाथ आरआईएल के टेलिकॉम आर्म जियो का रहा, जिसमें 13 बड़ी कंपनियां 1.18 लाख करोड़ निवेश का एलान कर चुकी हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रोथ हासिल करने के बाद अब मुकेश अंबानी को आरआईएल के लिए फिर आयल टु केमिकल बिजनेस पर फोकस करने का मौका मिलेगा. इसमें सऊदी अरामको के साथ डील बेहद अहम होगी.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक आरआईएल ने पिछले दिनों अपने डिजिटल और रिटेल बिजनेस पर फोकस किया, जिसका फायदा मिला है. डिजिटल प्लेटफॉर्म को कई बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स मिले हैं, जिसमें फेसबुक, विस्ता, सिल्वर लेक जैसी कंपनियां शामिल हैं. इससे निवेशकों का भरोसा मुकेश अंबानी की आरआईएल में और मजबूत हुआ है. अब आरआईएल ने डिजिटल और रिटले बिजनेस में जब अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, इसके बाद अंबानी एक बार फिर अपने मुख्य बिजनेस आयल टु केमिकल पर फोकस बढ़ा सकते हैं. इसमें सऊदी अरामको के साथ डील बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है.

पिछले 12 हफ्ते में जियो के लिए 13 ​ग्लोबल कंपनियों के साथ 14 डील में आरआईएल ने 1.18 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं. इसमें फेसबुक ने 43574 करोड़, सिल्वर लेक ने करीब 5656 करोड़, विस्ता ने 11367 करोड़, जनरल अटलांटिक ने 6598 करोड़, केकेआर ने 11367 करोड़, मुबाडला ने 9094 करोड़, सिल्वर लेक ने 4547 करोड़, एडीएआई ने 5684 करोड़, टीपीजी ने 4547 करोड़, एल कैटरटॉन ने 1895 करोड़, पीआईएफ ने 11367 करोड़, इंटेल ने करीब 1895 करोड़ और क्वॉलकॉम ने 730 करोड़ रुपये निवेश का एलान किया है.

आरआईएल का शेयर 23 मार्च को अपने 52 हफ्तों के लो 867 रुपये पर आ गया. इसके बाद से शेयर में करीब 124 फीसदी की तेजी आ चुकी है. आज यानी 13 जुलाई के कारोबार में शेयर 1939 रुपये के भाव पर पहुंच गया. यानी 4 महीने से भी कम समय में यह ग्रोथ रही है. इस दौरान कंपनी का माके्रट कैप 12 लाख करोड़ के पार चला गया. इसमें जियो प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल कंपनियों के भरोसा का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक आगे RIL के EBITDA में 15% उछाल संभव दिख रहा है. वहीं अनुमान के मुताबिक केमिकल प्रोडक्शन में 10 फीसदी इजाफा हो सकता है. इससे करंट लेवल से शेयर का वैल्युएशन और बढ़ने की उम्मीद है. आगे आरआईएल 2000 रुपये का भी भाव पर कर सकता है. अभी आरआईएल का केमिकल कन्वर्जन रेट 24 फीसदी है. आरआईएल ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरामको के साथ डील पर बात चीत चल रही है. डील होने के बाद सऊदी अरामको की एडवासंमेंट टेक्नोलॉजी का लाभ आरआईएल को मिलेगा.

