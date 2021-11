Sapphire Foods IPO: सफायर फूड्स का प्राइस बैंड तय, 9 नवंबर को खुलेगा इश्यू, यहां जानिए पूरी डिटेल

Sapphire Foods IPO: KFC और Pizza Hut चलाने वाली कंपनी सफायर फूड्स इंडिया (Sapphire Foods) का 2,073 करोड़ रुपये का IPO मंगलवार, 9 नवंबर को खुलने जा रहा है. कंपनी ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयरों के लिए 1120-1180 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. इश्यू के लिए लॉट साइज 12 इक्विटी शेयरों का है यानी निवेशक अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कम से कम 14,160 रुपये प्रति लॉट का निवेश कर सकते हैं. यह इश्यू तीन दिनों तक खुला रहेगा और 11 नवंबर को बंद हो जाएगा. इस आईपीओ के तहत कोई भी नया शेयर जारी नहीं होगा और यह पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है. इश्यू के तहत कंपनी के प्रमोटर्स और वर्तमान शेयरधारक 1.75 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे.

ओएफएस के तहत होगी शेयरों की बिक्री

ओएफएस के एक हिस्से के रूप में QSR मैनेजमेंट ट्रस्ट 8.50 लाख शेयरों की बिक्री करेगा. इसी तरह Sapphire Foods Mauritius Ltd 55.69 लाख शेयर, WWD Ruby Ltd 48.46 लाख शेयर और Amethyst, 39.62 लाख शेयरों की बिक्री करेंगे. इसके अलावा, AAJV इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 80,169 शेयर बेचेगा, जबकि Edelweiss Crossover Opportunities Fund 16.15 लाख शेयरों की बिक्री करेगा. इसके साथ ही, Edelweiss Crossover Opportunities Fund-Series II 6.46 लाख शेयरों की बिक्री करेगा. आईपीओ का 75 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (QIB) के लिए और 15 फीसदी हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं शेष 10 फीसदी हिस्सा रिलेट इनवेस्टर्स के लिए आरक्षित किया गया है.

कंपनी ने कहा है कि निवेशकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बोली लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया बैंक खाता उनके परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक्ड हो. जेएम फाइनेंशियल, बोफा सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईआईएफएल सिक्योरिटीज कंपनी के पब्लिक इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं. कंपनी के इक्विटी शेयर BSE और NSE पर लिस्ट होंगे. 30 जून 2021 तक, कंपनी में 7,020 स्थायी कर्मचारी और 36 सलाहकार और संविदा कर्मचारी थे, जिनमें से ज्यादातर फाइनेंस फंक्शन के तहत काम करते हैं.

यम ब्रांड्स की भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी

Sapphire Foods एक ओमनी चैनल (omni-channel) रेस्तरां ऑपरेटर होने के साथ ही भारतीय उप महाद्वीप में यम ब्रांड्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी कंपनी है. इसमें समारा कैपिटल, गोल्डमैन सैश, सीएक्स पार्टनर्स और एडिलविस ( Edelweiss) ने निवेश किया है. 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इसके पास भारत और मालदीव में 204 केएफसी रेस्तरां हैं. भारत श्रीलंका और मालदीव में इसके पास 231 पिज्जा हट हैं. श्रीलंका में इसके पास दो Taco Bell रेस्तरां हैं. इससे पहले KFC और पिज्जा हट की भारत में एक और बड़ी ऑपरेटर कंपनी देवयानी इंटरनेशनल अगस्त में ही अपना 1838 करोड़ रुपये का आईपीओ ला चुकी है.

(Article : Surbhi Jain)

