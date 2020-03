COVID-19: इस साल 37% टूटा बाजार, करेक्शन के बाद इन 15 शेयरों पर ब्रोकरेज की नजर

कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है. इसके चलते इस साल अबतक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 37 फीसदी की गिरावट आ चुकी है. सेंसेक्स इस साल 15273 अंक टूट चुका है. वहीं निफ्टी भी 4558 अंक कमजोर होकर 7600 के करीब आ गया है. बाजार की इस गिरावट में कई शेयर भी टूटकर सस्ते वैल्युएशन पर आ गए हैं. इनमें से कुछ अच्छे फंडामेंटल वाले मजबूत शेयरों पर ब्रोकरेज हाउस की भी नजर है. ब्रोकरेज हाउस कोटक सिक्युरिटीज ने ऐसे ही कुछ शेयरों को अपग्रेड किया है. ब्रोकरेज ने इनमें निवेश की सलाह देते हुए लंबी अवधि में 150 फीसदी तक रिटर्न की उम्मीद जताई है.

इस साल की बात करें तो बीएसई 500 यानी ब्रॉडर मार्केट के 487 शेयरों ने निगेटिव रिटर्न दिया है. इस दौरपन इन शेयरों में 86 फीसदी तक की गिरावट रही है. इंडेक्स पर सिर्फ 13 शेयर ही हरे निशान में हैं. बाजार की इस गिरावट में FIIs भी बिकवाल रहे हैं. उन्होंने पिछले 1 महीने में 800 करोड़ डॉलर की बिकवाली की. इसके चलते बाजार में कई शेयर अपने 52 हफ्ते के लो पर या उसके करीब पहुंच गए हैं.

जेके सीमेंट

करंट प्राइस: 885 रुपये

लक्ष्य: 1500 रुपये

रिटर्न अनुमान: 70%

मार्केट कैप: 7,990.31 करोड़

डालमिया भारत

करंट प्राइस: 408.90 रुपये

लक्ष्य: 1000 रुपये

रिटर्न अनुमान: 144.56%

मार्केट कैप: 9,407.69 करोड़

HUL

करंट प्राइस: 1,900.05 रुपये

लक्ष्य: 2,250 रुपये

रिटर्न अनुमान: 18.42%

मार्केट कैप: 3,97,959.06 करोड़

इंफोसिस

करंट प्राइस: 533.30 रुपये

लक्ष्य: 680 रुपये

रिटर्न अनुमान: 27.51%

मार्केट कैप: 2,32,338.68 करोड़

भारती इंफ्राटेल

करंट प्राइस: 140.45 रुपये

लक्ष्य: 185 रुपये

रिटर्न अनुमान: 31.72%

मार्केट कैप: 22,944.39 करोड़

अपोलो हास्पिटल

करंट प्राइस: 1,166.40 रुपये

लक्ष्य: 1,820 रुपये

रिटर्न अनुमान: 56.04%

मार्केट कैप: 16,418.16 करोड़

नारायणा ह्रुदायला

करंट प्राइस: 1225.20 रुपये

लक्ष्य: 380 रुपये

रिटर्न अनुमान: 68.74%

मार्केट कैप: 5,427.82 करोड़

VIP इंडस्ट्रीज

करंट प्राइस: 208.50 रुपये

लक्ष्य: 320 रुपये

रिटर्न अनुमान: 53.48%

मार्केट कैप: 3,200.84 करोड़

इंडुरेंस टेक

करंट प्राइस: 630.10 रुपये

लक्ष्य: 850 रुपये

रिटर्न अनुमान: 34.90%

मार्केट कैप: 9,987.06 करोड़

अडानी पोर्ट एंड सेज

करंट प्राइस: 208.40 रुपये

लक्ष्य: 470 रुपये

रिटर्न अनुमान: 125.53%

मार्केट कैप: 52,906.82 करोड़

वेल्सपन कॉर्प

करंट प्राइस: 68.40 रुपये

लक्ष्य: 145 रुपये

रिटर्न अनुमान: 111.99%

मार्केट कैप: 2,057.07 करोड़

GHCL लिमिटेड

करंट प्राइस: 80.90 रुपये

लक्ष्य: 135 रुपये

रिटर्न अनुमान: 66.87%

मार्केट कैप: 961.06 करोड़

कंटेनर कॉर्प

करंट प्राइस: 304.35 रुपये

लक्ष्य: 400 रुपये

रिटर्न अनुमान: 31.43%

मार्केट कैप: 20,804.36 करोड़

हीरो मोटोकॉर्प

करंट प्राइस: 1,582.90 रुपये

लक्ष्य: 2,150 रुपये

रिटर्न अनुमान: 35.83%

मार्केट कैप: 36,775.01 करोड़

OIL इंडिया

करंट प्राइस: 72.30 रुपये

लक्ष्य: 110 रुपये

रिटर्न अनुमान: 52.14%

मार्केट कैप: 7,758.92 करोड़

(नोट: इसमें करंट प्राइस 20 मार्च, 2020 तक के हैं.)

(नोट: यह ​जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है. हमने यहां निवेश की सलाह नहीं दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर करें.)

