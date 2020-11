कंपनियों की Q2 में अच्छी रही कमाई; मोतीलाल ओसवाल ने निवेश के लिए चुने 10 शेयर, लेकिन इनसे रहें दूर

Top Stock Picks: सितंबर तिमाही के लिए कॉरपोरेट अर्निंग सीजन तकरीबन खत्म हो चुका है. इस तिमाही में कॉरपोरेट अर्निंग उम्मीद से बेहतर रही है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक सितंबर तिमाही से संकेत साफ हैं कि कोविड 19 से कंपनियां अब उबरने लगी हैं. लॉकडाउन के बाद जिस तरह की स्थिति थी, उसे देखते हुए कहा जा सकता है यह तिमाही कई साल में सबसे बेहतर रही है. वहीं कॉरपोरेट कमेंट्री से यह साफ है कि जो डिमांड रिकवरी बनी है, वह तीसरी तिमाही और आगे भी जारी रहेगी. ब्रोकरेज हाउस ने दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद 10 शेयरों की रेटिंग अपग्रेड की है. वहीं कुछ शेयरों से दूर रहने की सलाह दी है.

रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तिमाही में सेल्स ग्रोथ उम्मीद के अनुसार रही है. डिमांड रिकवरी बेहतर रहने, कंपनियों द्वारा खर्च कम करने, प्रोविजनिंग के खर्च कम करने से भी कंपनियों को फायदा हुआ है. सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर सीमेंट, निजी बैंक, सरकारी बैंक, हेल्थकेयर, आयल एंड गैस, टैक्नोलॉजी और यूटिलिटी में सालाना आधार प्राफिट ग्रोथ देखने को मिली. जबकि आटो, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर, NBFC और रिटेल सेक्टर में सालाना आधार पर गिरावट रही. वहीं टेलिकॉम घाटे में रहा.

निफ्टी सेल्स सालाना आधार पर 6.7 फीसदी घटा है. जबकि EBITDA/PBT/PAT में सालाना आधार पर 8%/14%/17% ग्रोथ रही है. जबकि यह -0.3%/-7%/-5% रहने का अनुमान था. निफ्टी 50 की 62 फीसदी कंपनियों ने PAT के मामले में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है.

9 सेक्टर में सालाना आधार पर प्राफिट ग्रोथ देखने को मिली है. इनमें मेटल (152%), PSU बैंक (67%), सीमेंट (65%), निजी बैंक (53%), हेल्थकेयर (33%), लाइफ इंश्योरेंस (25%), आयल एंड गैस (14%), टेक्नोलॉजी (9%) और यूटिलिटीज (3%) शामिल हैं. जबकि रिटेल (-88%), आटो (-11%), कंज्यूमर (-3%) में सालाना आधार पर गिरावट रही, लेकिन फिर भी उम्मीद से बेहतर रहे. वहीं, कैपिटल गुड्स (-47%) और टेलिकॉम (6000 करोड़ का घाटा) का प्रदर्शन उम्मीद से भी खराब रहा.

SBI (19%), टाटा स्टील (18%), एक्सिस बैंक (17%), बजाज फाइनेंस (15%), कोटक बैंक (14%), टाटा मोटर्स (13%), डिवाइस लैब (12%), इंफोसिस (12%), JSW स्टील (11%) और श्री सीमेंट (10%)

टेक महिंद्रा (-11%), कोल इंडिया (-8%), हीरो मोटोकॉर्प (-6%)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.