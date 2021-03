Kalyan Jewellers IPO: खुल गया कल्याण ज्वैलर्स का आईपीओ, क्या लगाना चाहिए पैसे?

Kalyan Jewellers (कल्याण ज्वैलर्स) IPO 2021: आईपीओ मार्केट में निवेश के लिए आज निवेशकों के पास एक और विकल्प है. 16 मार्च को कल्याण ज्वैलर्स का आईपीओ खुल गया है. इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 1175 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. कल्याण ज्वैलर्स ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 86-87 रुपये प्रति शेयर तय किया है. ये आईपीओ 16 मार्च को ओपन होगा और 18 मार्च को बंद होगा. 2012 के बाद ऐसा पहली बार होगा, जब शेयर बाजार में कोई ज्वैलरी कंपनी लिस्ट होने वाली है. कल्याण ज्वैलर्स से पहले पीसी ज्वैलर्स की मार्केट में लिस्टिंग हुई थी. इस कंपनी में वॉरबर्ग पिनकस (Warburg Pincus) का पैसा लगा हुआ है.

कंपनी ने पहले इश्यू के जरिए 1750 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी की थी. लेकिन बाजार की हालात देखकर अपना इरादा बदल दिया. अब इसे कम करके 1175 करोड़ रुपये कर दिया है. कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए 800 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू जारी करेगी. इसके अलावा 375 करोड़ रुपये के शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे. ऑफर फॉर सेल में कंपनी के प्रमोटर टीएस कल्याणरमन 125 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे, जबकि हाईडेल इनवेस्टमेंट 250 करोड़ रुपये का शेयर बेचेगा. कंपनी में कल्याणरमन की 27.41 फीसदी और हाईडेल इनवेस्टमेंट की 24 फीसदी हिस्सेदारी है.

कल्याण ज्वैलर्स के आईपीओ में लॉट साइज 172 शेयरों का है. यानी कम से कम 172 शेयरों के लिए निवेश करना जरूरी है. अपर प्राइस बैंड 87 रुपये के लिहाज से कम से कम 14,964 रुपये निवेश करना होगा. अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगाया जा सकता है, जिसकी वैल्यू 194,532 रुपये होगी. 23 मार्च को शेयरों का अलॉटमेंट होगा, 26 मार्च को कंपनी की बाजार में लिस्टिंग हो सकती है.

कंपनी इश्यू से जुटाए फंड का इस्तेमाल अगले दो साल तक कामकाज में करेगी. 30 जून 2020 तक कल्याण ज्वेलर्स के पास देश के 21 राज्यों में 107 शोरूम थे. इसके अलावा विदेशों में भी करीब कंपनी के 30 शोरूम हैं.

ब्रोकरेज हाउस एंजेल ब्रोकिंग के अनुसार आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है. मजबूत ब्रांड और देशभर में मजबूत नेटवर्क के चलते कंपनी का प्रदर्शन आगे बेहतर रह सकता है. कंपनी के शोरूम का मजबूत नेटवर्क भारत के अलावा विदेशों में भी है. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है. वैल्युएशन टाइटन कंपनी की तुलना में लो है. हालांकि टाइटन का ट्रैक रिकॉर्ड कल्याण ज्वैलर्स की तुलना में काफी बेहतर है.

ब्रोकरेज हाउस जियोजीत फाइनेंशियल ने भी आईपीओ सब्सका्रइब करने की सलाह दी है. कंपनी के भारत में 21 राज्यों में 107 शोरूम हैं. जबकि वेस्ट एशिया में 30 शोरूम हैं. कसटमर बेस मजबूत है. मैनेजमेंट टीम ज्वैलरी और रिटेल इंडस्ट्री के मामले में अनुभवी है, जिसका फायदा कल्याण ज्वैलर्स को मिलेगा. प्राइवेट इक्विटी प्लेयर वारबर्ग पिनकस का बैक होने से भी कंपनी को फायदा होगा. शेयर का वैल्युएशन भी लंबी अवधि के लिहाज से ठीक है. बैलेंसशीट भी आगे बेहतर होने की उम्मीद है.

