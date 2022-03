Jubilant FoodWorks में 15% की बड़ी गिरावट, अभी और नुकसान कराएगा ये शेयर! ब्रोकरेज ने क्यों बदला टारगेट

Jubilant FoodWorks के CEO और पूर्णकालिक निदेशक प्रतीक रश्मीकांत पोटा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इससे कंपनी के बिजनेस स्ट्रैटेजी पर सवालिया निशान लग गए हैं.

Jubilant FoodWorks के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है. (reuters)

Jubilant FoodWorks के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है. इंट्राडे में यह शेयर 15 फीसदी कमजोर होकर 2443 रुपये के भाव पर पहुंच गया. जबकि शुक्रवार को शेयर 2865 रुपये पर बंद हुआ था. असल में Jubilant FoodWorks के CEO और पूर्णकालिक निदेशक प्रतीक रश्मीकांत पोटा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इससे कंपनी के बिजनेस स्ट्रैटेजी पर सवालिया निशान लग गए हैं, जिसके चलते निवेशकों का सेंटीमेंट बिगड़ा है. ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस भी शेयर को लेकर निगेटिव या न्यूट्रल दिख रहे हैं और टारगेट प्राइस में बड़ी कटौती की है. यह शेयर इस साल अबतक 31 फीसदी कमजोर हो चुका है. आगे और गिरावट का अनुमान है. शेयर पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले ने Jubilant FoodWorks में अंडरवेट रेटिंग दी है. ब्रोकरेज ने शेयर के लिए टारगेट घटाकर 2250 रुपये कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार CEO के अचानकर से जाने से कंपनी के बिजनेस स्ट्रैटेजी पर सवाल उठेंगे. इससे शेयर को लेकर नियरटर्म आउटलुक कमजोर हुआ है. ब्रोकरेज ने FY23 के लिए EPS अनुमान में 15 फीसदी और FY24 के लिए EPS अनुमान में 24 फीसदी की कटौती की है. ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने शेयर में न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट 3000 रुपये का रखा है. ब्रोकरेज के अनुसार CEO के अचानक इस्तीफे से अनिश्चितता की स्थिति बनी है. वहीं मार्जिन रिस्क के चलते भी रेटिंग घटाई है. ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी ने भी शेयर के लिए अंडरपरफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट 2150 रुपये का दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि CEO के इस तरह से इस्तीफे के बाद अर्निंग ग्रोथ और एग्जीक्यूशन को लेकर चिंता बनी है. कैसा है शेयर का वैल्युएशन ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि CEO के जाने से नियर टर्म में अनिश्चितता तो है. लेकिन देखा जाए तो शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 45 से 46 फीसदी कमजोर हो चुका है. यहां से आगे कुछ तेजी आ सकती है. हालांकि अभी भी यह सस्ता नहीं है. ब्रोकरेज ने शेयर में निवेया की सलाह देते हुए टारगेट 3680 रुपये का दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि CEO का जाना सरप्राइज है. उन्होंने अपने कार्यकाल में कंपनी के लिए कई इनिशिएटिव लिए हैं. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

