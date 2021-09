Covid-19 Vaccine: देश में साल के अंत तक मिलेगी Johnson & Johnson की सिंगल डोज वैक्सीन, Biological E करेगी इसका उत्पादन

Corona Single Dose Vaccine: जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson) की सिंगल डोज वैक्सीन (Single Dose Vaccine) साल के अंत तक देश में मिलने लगेगी. कंपनी के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर पॉल स्टॉफेल्स (Paul Stoffels) ने यह जानकारी दी. भारत सरकार ने पिछले महीने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी थी. भारत में मंजूर कोरोना की वैक्सीन्स में से कोविडशील्ड के अलावा सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अप्रूवल प्राप्त है. इस वजह से जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज टीके को लेकर देश में काफी उत्सुकता है.

जॉनसन एंड जॉनसन के टीके में इसकी लोकल पार्टनर कंपनी बायोलॉजिकल ई (Biological E Ltd) बनाएगी.कंपनी की ओर से कहा गया है कि यह अपने मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट में टीके के निर्माण को अंतिम रूप दे रही है. यह यहां वैक्सीन को वेलिडेट करा रही है. दुनिया भर में जॉनसन एंड जॉनसन की 70 करोड़ डोज दी जा चुकी है. देश में उपलब्ध होने वाली यह पांचवीं वैक्सीन होगी. इससे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, रूसी स्पूतनिक और जाइडस कैडिला की zycov-D भारत में मिल रही है.

Maruti Suzuki Production Dip: चिप की किल्लत ने बढ़ाई समस्या, अगस्त में 8% घटा उत्पादन, इस महीने सिर्फ 40% बनेगी गाड़ियां

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ( IFPMA) की ओर से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉल स्टोफेल्स ने कहा कि हम भारत में बायोलॉजिकल ई को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि हमारी 50 फीसदी वैक्सीन जल्द ही कम और मध्य आय वाले देशों को उपलब्ध होने लगेगी. कोरोना की तीसरी लहर की बढ़ती आशंका और डेल्टा और Mu वैरिएंट के उभरने के साथ ही नई वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की जरूरत काफी बढ़ गई है. खास कर ऐसे में सिंगल डोज वैक्सीन की उपयोगिता काफी बढ़ गई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.