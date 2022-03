इन शेयरों की लगी है ‘SALE’, डिस्काउंट पर निवेश का मौका, आगे मिल सकता है 73% तक रिटर्न

इस साल अबतक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 3 फीसदी की कमजोरी रही है. सेंसेक्स जहां 1720 अंक कमजोर हुआ है, वहीं निफ्टी में 450 अंकों से ज्यादा कमजोरी रही.

साल 2022 में अबतक शेयर बाजार ने निवेशकों को निगेटिव रिटर्न दिया है. (image: pixabay)

Buy Quality Stocks at Discount: साल 2022 में अबतक शेयर बाजार ने निवेशकों को निगेटिव रिटर्न दिया है. इस साल अबतक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 3 फीसदी की कमजोरी देखने को मिली है. सेंसेक्स जहां 1720 अंक कमजोर हुआ है, वहीं निफ्टी में भी 450 अंकों से ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है. BSE500 इंडेक्स भी करीब 4 फीसदी कमजोर हुआ है. बाजार की इस गिरावट में बहुत से क्वालिटी स्टॉक भी कमजोर हुए हैं. इनमें से कई शेयर ऐसे हैं, जिनके फंडामेंटल को लेकर दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बाजार के करेक्शन में 20 से 30 फीसदी तक कमजोर हुए हैं. फिलहाल डिस्काउंट पर चल रहे इनमें से कुछ स्टॉक में आगे जोरदार तेजी का अनुमान है. हमने ब्रोकरेज हाउस के हवाले से ऐसे 4 शेयर चुनें हैं. JK Cement ब्रोकरेज हाउस ICICI Securities ने शेयर में निवेश की सलाह दी है और टारगेट 3935 रुपये का दिया है. शेयर का करंट प्राइस 2277 रुपये है. इस लिहाज से इसमें 72 से 73 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी आगे पेंट बिजनेस में भी उतरने जा रही है. कंपनी का फोकस पेंट बिजनेस में अच्छा खासा मार्केट शेयर हासिल करने पर होगा. जिसका फायदा मिलेगा. वहीं इंफ्रा एक्टिविटी बए़ने से सीमेंट बिजनेस में भी ग्रोथ आएगी. हालांकि रिस्क फैक्टर यह है कि पेंट बिजनेस में आने से कंपनी का खर्च बढ़ेगा. कैपिटल अलोकेशन को लेकर चिंता बढ़ेगी. Jubilant FoodWorks ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में निवेश की सलाह देते हुए टारगेट 3680 रुपये का दिया है. शेयर का करंट प्राइस 2500 रुपये के आस पास है. इस लिहाज से इसमें 47 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के पास क्षमता है कि हाल की चुनौतियों से उबर सके. पिछले दिनों शेयर में जो गिरावट आई है, उससे वैल्युएशन को लेकर चिंता भी कम हुई है. हालांकि कंपनी के CEO के अचानक इस्तीफे से नियर टर्म में अनिश्चितता रहेगी, लेकिन आगे ग्रोथ का अनुमान है. GR Infraprojects Ltd ब्रोकरेज हाउस ICICI Securities ने शेयर में 1780 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 1442 रुपये के लिहाज से इसमें 1 से 1.5 साल में 23 फीसदी रिटर्न का अनुमान है. GR Infraprojects का आर्डरबुक मजबूत है. कंपनी रेलवे, मेट्रो और पावर ट्रांसमिशन के कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. नॉन रोड सेग्मेंट से भी कंपनी 15-20 फीसदी रेवेन्यू जेनरेट करने पर फोकस कर रही है. Lupin ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने Lupin में निवेश की सलाह देते हुए 1100 रुपये का टारगेट दिया है. शेयर का करंट प्राइस 745 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 47 से 48 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी का दिसंबर तिमाही में कुल इनकम 4194.99 करोड़ रुपये रहा है. वहीं कंपनी का मुनाफा 549.06 करोड़ रुपये रहा है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

