Jio Phone Next अब मार्केट में उपलब्ध, जानिए सिर्फ 1999 रुपये में कैसे और कहां से खरीदें  ये स्मार्टफोन 

Buying Jio Phone Next : जियो का स्मार्टफोन Jio Phone Next अब मार्केट में उपलब्ध है. रिलायंस जियो और गूगल ने मिलकर इसे डेवलप किया है और इसे दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन कहा जा रहा है. जियो ने कहा था कि यह दिवाली से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. इस ऐलान के मुताबिक ही देश में भर के स्टोर में जियो का Jio Phone Next मिल रहा है. यह स्मार्टफोन स्टोर पर ही उपलब्ध है. इसकी ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा रही है.

रिलायंस जियो ने कहा है कि फोन खरीदने की इच्छा रखने वाले ग्राहक कंपनी की वेबसाइट या व्हॉट्सऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद स्टोर में जाकर इसे खरीद सकते हैं. फोन 1999 रुपये देकर सीधे हासिल किया जा सकता है. बाकी का पैसा 18 से 24 महीने में बराबर किस्तों में दिया जा सकता है.

रजिस्ट्रेशन वॉट्सऐप नंबर 7018270182 पर Hi भेज कर भी किया जा सकता है. हालांकि इस प्रोसेस में यूजर्स को अपनी लोकेशन शेयर करनी होगी. इसके बाद कंपनी उस इलाके में स्थित उन स्टोर्स की जानकारी देगी, जहां से वे Jio Phone Next खरीद सकते हैं.

जियो फोन नेक्स्ट (Jio Phone Next ) की कीमत 6,499 रुपये है.हालांकि 1999 रुपये चुका कर इसे खरीदा जा सकता है. बाकी पैसा समान किस्तों में 18 से 24 महीने में देना होगा. इसके साथ ही 501 रुपये प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी. कंपनी ने कहा है कि स्टोर पर जियो नेक्स्ट फोन उपलब्ध कराने के लिए इसने 30 हजार रिटेल आउटलेट्स के साथ पार्टनशिप की है. फाइनेंसिंग सुविधा भी दी जा रही है, जो पूरी तरह डिजिटाइज्ड है.

फोन में प्रगति OS लगा है. यह भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया खास एंड्रॉयड वर्जन है. इसमें 5.45 इंच एचडी प्लस डिस्प्ले है.एंटी फिंगर फ्रिंट कोटिंग और गोरिल्ला ग्लास 3 स्क्रीन है. इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है. रियर कैमरा से पोट्रेट और नाइट मोड्स में फोटो खींची जा सकती है. इसमें 1.3 GHZ Qualcomm Snapdragon और 215 Quad-core processor लगा है . इसमें 2GB रैम है और 32 GB ROM है. इंटरनल स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. जियो फोन नेक्स्ट The JioPhone Next) में 3500mAH की बैटरी और accelerometer and proximity sensor.जैसे सेंसर लगे हैं.

