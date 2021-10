JioPhone Next लॉन्च; दिवाली से 1999 रुपये में मिलने लगेगा ये 4G स्मार्टफोन, बाकी पैसा किस्तों में

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने अपना बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन JioPhone Next लॉन्च कर दिया है. यह ‘मेड इन इंडिया’ फोन संभवत: दिवाली से बाजार में मिलने लगेगा. इसकी कीमत है 6,499 रुपये है लेकिन ग्राहक इसे 1999 रुपये अदा कर ले जा सकते हैं. बाकी पैसा वे 18 से 24 महीने की EMI से चुका सकते हैं. JioPhone Next को जियो और गूगल ने मिल कर डेवलप किया है.पहले यह फोन 10 दिसंबर को लॉन्च किया जाना था लेकिन दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की किल्लत की वजह से इसे अब लॉन्च किया जा रहा है.

1. JioPhone Next के जो फीचर्स बताए गए हैं उनके मुताबिक इसमें Qualcomm Snapdragon 215 प्रोसेसर लगा होगा, जिसकी 4 G कैपिसिटी होगी. यह फोन 2GB और 3GB रैम के साथ मिलेगा. इसकी स्टोरेज कैपिसिटी 16GB और 32GB होगी.

2.फोन में में 5.5 इंच का डिस्प्ले होगा. ग्राहकों को फोन में HD रेज्योलूशन भी मिलेगा. कहा जा रहा है इसके कैमरे में भी इंडिया के लिए खासतौर पर स्नैपचैट फिल्टर्स लगाए गए हैं.

3. फोन में Wi-fi, ब्लूटूथ, GPS,गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन रीडर, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और कई दूसरे फीचर्स भी होंगे.

जियो अपने अगले कदम के तहत JioPhone नेक्स्ट लार्ज लॉन्च कर सकती है इस प्लान के तहत ग्राहक 18 महीने के लिए 500 रुपये या 24 महीने के लिये 450 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं. इसमें यूजर्स को 1.5GB 4G डेटा हर दिन और अनलिमिटेड वॉयस कॉल मिलेगी.

E-KYC,ऑनलाइन शॉपिंग या प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए अब नहीं होगी पता बताने की जरूरत, सिर्फ एक कोड कर देगा ये काम

लॉन्चिंग के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश डी अंबानी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि Covid-19 महामारी की वजह से मौजूदा ग्लोबल सप्लाई चेन में चुनौतियों के बावजूद, गूगल और जियो की टीम ने मिल कर फेस्टिव सीजन के लिए भारतीय कंज्यूमर के लिए इस सफल डिवाइस को समय पर लॉन्च करने में कामयाबी हासिल कर ली. उन्होंने कहा, ” मैं हमेशा 1.35 अरब भारतीयों के जीवन को समृद्ध, सक्षम और सशक्त बनाने के लिए डिजिटल क्रांति की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखता हूं. हमने इसे पहले भी कनेक्टिविटी के साथ किया है. अब हम इसे स्मार्टफोन डिवाइस के साथ फिर से सक्षम कर रहे हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.