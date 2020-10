JioMart से अब कपड़ों की भी होगी शॉपिंग, कंपनी ने जोड़ी फैशन कैटेगरी; Amazon, Flipkart के लिए कॉम्पिटीशन बढ़ा

मुकेश अंबानी के ई-कॉमर्स वेंचर जियोमार्ट (JioMart) पर अब ग्रॉसरी के अलावा कपड़े, वॉलेट, बैग्स आदि भी मिलेंगे. जियोमार्ट पर कैटेगरी का विस्तार करते हुए फैशन सेगमेंट को जोड़ा गया है. अब जियोमार्ट वेब पोर्टल और ऐप से पुरुष, महिला, बच्चों, शिशु के ​लिमिटेड ब्रांड्स के कपड़े व अन्य फैशन प्रॉडक्ट्स खरीदे जा सकते हैं.

लगभग तीन माह पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एलान किया था कि जियोमार्ट की कैटेगरी का विस्तार करते हुए इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फार्मास्युटिकल व हेल्थकेयर वर्टिकल्स को जोड़ा जाएगा. जियोमार्ट, कंपनी की रिटेल कारोबार अनुषंगी रिलायंस रिटेल के जरिए ऑर्डर्स पूरा करता है.

जियोमार्ट ऐप व वेबसाइट पर लिस्टेड फैशन प्रॉडक्ट्स की मैन्युफैक्चरर व मार्केटर रिलायंस रिटेल है. फैशन प्रॉडक्ट्स की खरीद पर 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी लागू है. साथ ही प्रॉडक्ट्स पर उनका ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ भी मौजूद है. डिजिटल ग्रॉसरी शॉपिंग इकोसिस्टम में JioMart का मुकाबला अभी बिगबास्केट, ग्रोफर्स, अमेजन पैन्ट्री, फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट से है. अब इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फैशन कैटेगरी एड होने से अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी अन्य ई-कॉमर्स कं​पनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी.

जियोमार्ट पोर्टल व ऐप के मुताबिक, JioMart ने दूध, ब्रेड, फल आदि जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के लिए अपने ग्रॉसरी सेगमेंट में सब्सक्रिप्शन सर्विस को भी जोड़ा है. हालांकि यह अभी चेन्नई और बेंगलुरु तक सीमित है. ग्राहक रोज, अल्टरनेट डेज पर, सप्ताह में एक बार या फिर महीने में एक बार डिलीवरी की फ्रीक्वेंसी का चुनाव कर सकते हैं. जियोमार्ट की इस सब्सक्रिप्शन सर्विस का मुकाबला बिगबास्केट की बीबीडेली, मिल्कबास्केट, स्विगी की सुपर डेली आदि से होगा.

कंपनी जियोमार्ट पर अगली कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की लिस्ट कर सकती है. इसका कारण है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट आदि पर प्रमुख कैटेगरी में फेशन व इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं. इन दोनों कैटेगरी के ​आ जाने से जियोमार्ट को प्रतिस्पर्धा करने में और मजबूती मिलेगी.

