Jio vs Airtel vs BSNL vs Vi: 600 रुपये से कम में बेस्ट मोबाइल रिचार्ज प्लान, पाएं ओटीटी सब्सक्रिप्शन से लेकर फास्टैग बैलेंस तक

Jio vs Airtel vs BSNL vs Vi: अधिकतर टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक ऑफर उपलब्ध करा रही हैं. Jio, Airtel और Vodafone Idea (Vi)सब्सक्राइबर्स को न सिर्फ अनलिमिटेड बेनेफिट्स दे रही हैं बल्कि एक प्रसिद्ध ओटीटी ऐप का एक्सेस भी उपलब्ध करा रही हैं. इसके लिए ग्राहकों को 600 रुपये से भी कम चुकाने हैं यानी 600 रुपये से भी कम में सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड बेनेफिट्स के साथ ओटीटी ऐप का एक्सेस मिल रहा है. इसके अलावा एयरटेल रिचार्ज पर फास्टैग पर 150 रुपये का कैशबैक भी दे रही है. हालांकि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की बात करें तो इस रेंज में इसका कोई प्लान नहीं है जिससे ग्राहकों को ओटीटी ऐप बेनेफिट मिल सके. जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वीआई के 600 रुपये से कम के बेहतर प्रीपेड रिचार्ज प्लान के बारे में नीचे जानकारी दी जा रही है.

एयरटेल सब्सक्राइबर्स को 449 रुपये के प्रीपेड प्लान में 30 दिनों के लिए अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 एसएमएस और 2 जीबी डेटा मिल रहा है. इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिनों की है. इस प्लान के तहत ग्राहक Airtel Xstream Premium, Wynk Music और Shaw Academy का भी एक्सेस पा सकेंगे. इसके अलावा फ्री हैलोट्यून्स मिलेगा और फास्टैग पर 150 रुपये का कैशबैक भी मिल रहा है.

वोडाफोन की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 595 रुपये के पैक में सब्सक्राइबर्स को 56 दिनों के लिए किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 100 एसएमएस और 2 जीबी डेटा मिलेगा. इसके अलावा Zee5 का सालाना सब्सक्रिप्शन मिलेगा. सब्सक्राइबर्स को वीआई मूवीज एंड टीवी का भी एक्सेस मिलेगा. वीआई नेटवर्क की सबसे खास बात यह है कि इसमें वीकेंड डेटा रोल ओवर मिल रहा है यानि कि हफ्ते में पांच दिन जो डेटा यूज नहीं हुआ है, उसे शनिवार और रविवार को यूज कर सकते हैं.

बीएसएनएल 187 रुपये के रिचार्ज प्लान के तहत किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ हर दिन 2 जीबी डेटा, 100 एसएमएस दे रहा है. इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है.

