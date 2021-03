छोटे कारोबारियों के लिए जियो लेकर आई JioBusiness, कारोबारियों की होगी दस गुना बचत

अब तक 2जी फोन इस्तेमाल कर रहे लोगों को आकर्षक ऑफर लाने के बाद अब Reliance Jio देश भर के माइक्रो, छोटे और मध्यम श्रेणी के कारोबारियों (MSMBs) के लिए नया ऑफर JioBusiness पेश किया है. इसके तहत MSMBs को अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तुलना में दसवें भाग के बराबर कीमत पर इंटीग्रेटेड फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा रिलायंस जियो ने डिजिटल सॉल्यूशंस देने की पहल किया है जिससे कारोबारियों को अपने कारोबार को विस्तार करने में मदद मिलेगी.

ब्रॉडबैंड और वाइस ऑफरिंग के लिए अभी इस समय कारोबारियों को हर महीने 9900 रुपये चुकाने होते हैं लेकिन जियो इसके लिए सिर्फ 901 रुपये लेगा. इसमें 100 एमबीपीएस की स्पीड से कनेक्टिविटी मिलेगी. कंपनी के दावे के मुताबिक इससे 5 करोड़ MSMBs को फायदा पहुंचेगा.

अपनी इस नई योजना का एलान करते हुए जियो के निदेशक आकाश अंबानी ने कहा कि MSBs भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल आधार हैं. किसी इंटीग्रेटेड डिजिल सर्विसेज ऑफरिंग की अनुपस्थिति और एडवांस्ड एंटरप्राइज ऑफरिंग को अपनाने की जानकारी के अभाव में MSMBs अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं. अंबानी के मुताबिक जियोबिजनेस के जरिए छोटे कारोबारियों को इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज-ग्रेड वॉइस एंड डेटा सर्विस, डिजिटल सॉल्यूशंस और डिवाइसेज उपलब्ध कराया जाएगा.

