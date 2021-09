Reliance के चार्जिंग स्टेशन पर होगी ईवी चार्ज! Jio-BP ने ब्लूस्मार्ट से मिलाया हाथ, देश भर में चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य

रिलायंस इंडस्ड्रीज (Reliance Industries) और ब्रिटेन की बीपी की तेल व मोबिलिटी ज्वाइंट वेंचर Jio-BP ने आज 9 सितंबर को ब्लूस्मार्ट के साथ साझेदारी का ऐलान किया है. BluSmart देश का पहला और सबसे बड़ा ऑल-इलेक्ट्रिक राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है जो कॉमर्शियल तौर पर इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक वेहिकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस स्थापित करती हैं. इस साझेदारी के तहत जियो-बीपी देश भर में पैसेंजर इलेक्ट्रिक वेहिकल्स व बेड़ों के लिए इन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करेगी.

ज्वाइंट वेंचर द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियों यहां भी ब्लूस्मार्ट की उपस्थिति है, उनमें कई शहरों में बेहतर लोकेशन का चयन कर चार्जिंग स्टेशन के लिए योजना बनाकर उसे शुरू किया जाएगा. पहले चरण में दिल्ली-एनसीआर में स्थापित किए जाने वाले इन चार्जिंग स्टेशनों में हर स्टेशन पर कम से कम 30 गाड़ियों को चार्ज करने की जगह होगी. ब्लूस्मार्ट की दिल्ली-एनसीआर में मौजूदगी है और अब यह देश के अन्य प्रमुख शहरों में अपना विस्तार करना चाहती है.

जियो-बीपी के सीईओ हरीश जे मेहता ने इस साझेदारी पर कहा कि बीपी के अनुभवों का फायदा उठाते हुए जिओ-बीपी भारत में अपने ग्राहकों को लेटेस्ट ईवी तकनीक का फायदा पहुंचाएगी. बीपी ब्रिटेन में बीपी पल्स के तौर पर ब्रिटेन में सबसे बड़े चार्जिंग नेटवर्क को संचालित करती है. इसके अलावा एरल ब्रांड के जरिए जर्मनी में भी बीपी को अनुभव है.

रिलायंस ने 2030 तक नेट-जीरो कॉर्बन वाली कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है तो ब्लूस्मार्ट के साथ यह साझेदारी बड़ी उपलब्धि है.

इस मौके पर ब्लूस्मार्ट के सीईओ और को-फाउंडर अनमोल जग्गी ने कहा कि जियो-बीपी के साथ साझेदारी के जरिए भारत में विश्व स्तर की ईवी-चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी. जग्गी के मुताबिक ईवी सुपरहब्स ही ईवी चार्जिंग का भविष्य है और इस साझेदारी के जरिए भारत में दुनिया के सबसे बड़े ईवी सुपरहब्स में एक को बनाने में मदद मिलेगी.

इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्टर के रूप में जियो-बीपी सक्रिय रूप से सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए ईवी फिक्स्ड चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के उद्देश्य से अग्रणी ओईएम, तकनीक व प्लेटफॉर्म प्लेयर के साथ साझेदारी कर रही है. जियो-बीपी की योजना 21 राज्यों में रिलायंस की उपस्थिति और जियो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने लाखों ग्राहकों का फायदा उठाना है. जियो-बीपी का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में अपने फ्यूल रिटेलिंग नेटवर्क (पेट्रोल पंपों) को बढ़ाकर 5500 किए जाने का है जोकि अभी महज 1400 ही है.

