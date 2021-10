JIO-BP ने लॉन्च किया अपना पहला पेट्रोल पंप, EV चार्जिंग और बैटरी स्वैप समेत मिलेंगी कई तरह की सुविधाएं

JIO-BP : ग्लोबल एनर्जी कंपनी बीपी पीएलसी (BP Plc) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने मिलकर अपने पहले पेट्रोल पंप को लॉन्च कर दिया है. इस जियो-बीपी ब्रांडेड मोबिलिटी स्टेशन को महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थापित किया गया है. कंपनी ने आज एक बयान में कहा कि जियो-बीपी अपने ‘मोबिलिटी स्टेशनों’ पर ग्राहकों को बिल्कुल मुफ्त में फ्यूल एडिटिव्स (Fuel Additives) उपलब्ध कराएगा. यानी फ्यूल एडिटिव्स के लिए ग्राहकों को अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं होगी. इसके साथ ही Jio-bp अपने स्टेशनों पर ग्राहकों को EV चार्जिंग और बैटरी स्वैप की भी सुविधा देगा.

Jio-bp स्टेशनों पर बेचे जाने वाले फ्यूल एडिटिव्स में एक्टिव टेक्नोलॉजी होगी. यह इंजन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है और इसे साफ रखने में मदद करती है. फ्यूल एडिटिव्स न केवल गाड़ी की फ्यूल एफिशिअंसी को बढ़ाते हैं बल्कि गाड़ी की परफॉरमेंस को भी बेहतर करते हैं. देश भर में रिलायंस के 1400 पेट्रोल पंप हैं जिन्हें जल्द ही Jio-bp मोबिलिटी स्टेशन के तौर पर रीब्रांड किया जाएगा.

फ्यूल रिफिल और ईवी चार्जिंग के अलावा, Jio-bp कैस्ट्रोल के साथ मिलकर ऑयल चेंज सर्विस भी प्रदान करेगा. इसके साथ ही, ईंधन और तेल सेवाओं के अलावा ग्राहकों को वाइल्ड बीन कैफे के ज़रिए Jio-bp आउटलेट्स पर 24×7 जलपान यानी कॉफी, मसाला चाय और समोसा आदि उपलब्ध कराया जाएगा. Jio-bp आगे अपने ग्राहकों को इंस्टेंट डिस्काउंट, हैप्पी आवर स्कीम, फ्लेक्सिबल और यूनिफॉर्म डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा. जियो-बीपी मोबिलिटी स्टेशनों को ईंधन और मोबिलिटी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है.

