Best Stocks To Buy: 1 महीने में बाजार से चाहिए मोटा रिटर्न, Jindal Steel & Power और BSE समेत इन स्टॉक पर रखें नजर

ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव होने से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. अगर आपके निवेश का नजरिया शॉर्ट टर्म का है और 1 महीने के अंदर पैसे लगाकर अच्छी कमाई करने की सोच रहे हैं तो कुछ शेयर तेजी दिखाने को तैयार हैं.

ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव होने से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. (image: pixabay)

Top Buy & Sell Idea: शेयर बाजार में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है. ग्लोबल सेलआफ के चलते बाजार पर दबाव बढ़ा है. रूस और सूक्रेन संकट, इनफ्लेशन, क्रूड की बढ़ रही कीमतों, बॉन्ड यील्ड में तेजी और ब्याज दरों को लेकर सख्ती की आशंका के चलते ग्लोबल बाजारों पर दबाव है. ज्यादातर एक्सपर्ट और ब्रोकरेज मान रहे हैं कि बाजार के लिए लॉन्ग टर्म आउटलुक बेहतर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में करेक्शन बए़ सकता है. ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेहतर है. अगर आपके निवेश का नजरिया शॉर्ट टर्म का है और 1 महीने के अंदर पैसे लगाकर अच्छी कमाई करने की सोच रहे हैं तो कुछ शेयर तेजी दिखाने को तैयार हैं. ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने ऐसे ही कुछ टेक्निकल पिक की जानकारी दी है, जिनमें 3 से 4 हफ्तों में तेजी या गिरावट आ सकती है. इनमें Schneider Electric Infrastructure Limited, Jindal Steel & Power Limited, BSE Limited और Balkrishna Industries Limited (Feb. Futures) शामिल हैं. Schneider Electric Infrastructure CMP: 128 रुपये

बॉय रेंज: 124-120 रुपये

स्टॉप लॉस: 115 रुपये

अपसाइड: 12%-20% वीकली चार्ट पर स्टॉक ने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन 122 के लेवल से ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है, जिससे संकेत हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. डेली चार्ट पर हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम की सीरीज से शेयर में बुलिश सेंटीमेंट के संकेत हैं. स्टॉक अभी अपने 100 और 200 डे SMA सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है, जो इसमें बुलिश सेंटीमेंट को दिखाता है. डेली और वीकली स्ट्रेंथ इंडीकेटर RSI और मोमेंटम इंडीकेटर दोनों बुलिश मोड में हैं. आगे शेयर में 137-147 रुपये तक की मजबूती देखने को मिल सकती है. Jindal Steel & Power CMP: 435 रुपये

बॉय रेंज: 430-422 रुपये

स्टॉप लॉस: 408 रुपये

अपसाइड: 8%-11% बीते 1 साल से Jindal Steel & Power का शेयर 380-350 रुपये के कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है. हालांकि पिछले कुछ हफ्ते से शेयर अपवार्ड मूवमेंट दिखा रहा है. शेयर हॉयर टॉपस एंड बॉटम्स की सीरीज बना रहा है जो बुलिश सेंटीमेंट का संकेत है. शेयर में वॉल्यूम बढ़ रहा है जो पार्टिसिपेशन बढ़ने का संकेत है. डेली और वीकली स्ट्रेंथ इंडीकेटर RSI और मोमेंटम इंडीकेटर दोनों बुलिश मोड में हैं. आगे शेयर में 460-473 रुपये तक की मजबूती देखने को मिल सकती है. BSE Limited CMP: 2276 रुपये

बॉय रेंज: 2230-2186 रुपये

स्टॉप लॉस: 2080 रुपये

अपसाइड: 9%-14% स्टॉक में मजबूत अपट्रेंड देखने को मिल रहा है. शेयर ने हॉयर टॉपस एंड बॉटम्स की सीरीज बनाई है. शेयर ने क्लोजिंग बेसिस पर 2 महीने का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन 2200 के लेवल के आस पास ब्रेक किया है. यह ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है, जिससे संकेत हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. स्टॉक अपने 20, 50, 100 और 200 डे SMA सपोर्ट जोन के पार बने रहने में कामयाब रहा है जो इसमें बुलिश सेंटीमेंट को दिखाता है. डेली, वीकली और मंथली स्ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में हैं. आगे शेयर में 2400-2520 रुपये तक की मजबूती देखने को मिल सकती है. Balkrishna Industries (Feb. Futures) CMP: 2165 रुपये

सेल रेंज: 2165-2207 रुपये

स्टॉप लॉस: 2265 रुपये

अपसाइड: 5%-9% डेली चार्ट पर स्टॉक ने शेयर ने क्लोजिंग बेसिस पर 2 हफ्ते का मल्टीपल सपोर्ट लेवल 2225 का ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है, जिससे संकेत हैं कि बियरिश मोमेंटम है. स्टॉक अपने 20, 50, 100 और 200 डे SMA सपोर्ट जोन के नीचे बना हुआ है जो बियरिश सेंटीमेंट को दिखाता है. डेली, वीकली और मंथली स्ट्रेंथ इंडीकेटर RSI भी बियरिश मोड में हैं. आगे शेयर में 2075-2000 रुपये तक की कमजोरी देखने को मिल सकती है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.