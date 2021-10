JhunJhunwala Portfolio: राकेश झुनझुनवाला बेचने के लिए नहीं खरीदने के लिए जाने जाते हैं, फिर क्यों इस कंपनी में घटाई हिस्सेदारी?

बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने हाल में कई शेयरों में हिस्सेदारी घटाई है. ल्युपिन (Lupin), फोर्टिस हेल्थकेयर ( Fortis Healthcare), मंधाना रिटेल वेंचर्स और The Mandhana Retail Venture और TARC के बाद उन्होंने Multi Commodity Exchange यानी MCX में भी अपनी हिस्सेदारी घटा दी है. झुनझुनवाला के पास जून तिमाही तक MCX के 25 लाख शेयर यानी 4.9 फीसदी हिस्सेदारी थी. लेकिन बीएसई पर जारी कंपनी के निवेशकों की लिस्ट में झुनझुनवाला का नाम नहीं है. एक फीसदी से कम हिस्सेदारी रखने वाले निवेशकों का नाम कंपनी जारी नहीं करती. इसका मतलब है कि झुनझुनवाला ने इसमें अपनी हिस्सेदारी घटा दी है. Trendlyne डेटा के मुताबिक 30 सितंबर 2021 को झुनझुनवाला की MCX में हिस्सेदारी एक फीसदी से कम थी.

एमसीएक्स, फोर्टिस हेल्थकेयर और ल्युपिन के अलावा झुनझुनवाला ने मंधाना रिटेल वेंचर्स और TARC में भी अपनी हिस्सेदारी घटाई है. उनके पास जून में मंधाना रिटेल वेंचर्स में 12.74 फीसदी हिस्सेदारी (28.13 लाख शेयर थे) थी. लेकिन सितंबर के आखिर में उनके पास उनकी इस कंपनी में हिस्सेदारी घट कर 7.39 फीसदी ( 16.30 लाख शेयर) हो गई . झुनझुनवाला ने इस कंपनी में लगभग आठ तिमाहियों के बाद अपनी हिस्सेदारी घटाई है.

राकेश झुनझुनवाला ने TARC में भी अपनी हिस्सेदारी घटाई है. जून तिमाही में उनकी इस कंपनी में 3.39 फीसदी हिस्सेदारी थी. लेकिन सितंबर तिमाही में इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी घट कर 1.59 फीसदी ( 46.95 लाख शेयर ) रह गई. इस बीच, झुनझुनवाला ने इंडियन होटेल्स (Indian Hotels) टाटा कम्यूनिकेशन्स (Tata Communication), मैन इन्फ्राकंस्ट्रक्शन ( Man Infraconstrunction), NCC, Orient Cement, Wockhardt, Agro Tech Food और Aptech में अपनी हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं किया है. सितंबर तमाही में उन्होंने केनरा बैंक ( Canara Bank) और नाल्को ( Nalco) में नया निवेश किया था. Trendlyne के डेटा के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला की कुल संपत्ति 25,790.7 करोड़ रुपये है.

