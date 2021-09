Jhujhunwala Portfolio: राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में कम की अपनी हिस्सेदारी, इस साल 31% मजबूत हुए हैं शेयर भाव

Jhujhunwala Portfolio: दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) ने द मंधना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (The Mandhana Retail Ventures Limited) में अपनी हिस्सेदारी कम की है और 98,094 इक्विटी शेयर बेच दिए हैं. बीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध मंधना रिटेल वेंचर्स के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक बिग बुल झुनझुनवाला की इस कंपनी में जून 2021 के अंत तक 12.74 फीसदी हिस्सेदारी थी.

शेयरों की ताजा बिक्री के बाद उनकी कंपनी में 2.41 फीसदी हिस्सेदारी कम हो गई और उनके पास अब कंपनी में 10.33 फीसदी हिस्सेदारी है. कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन की बात करें तो इस साल 2021 में इसके शेयर 30.80 फीसदी मजबूत हुए हैं. हालांकि इस तेजी का अधिकतम हिस्सा साल के शुरुआती छह महीनों तक ही रही है और इसके बाद इसमें फिसलन रही है.

राकेश झुनझुनवाला ने मंधना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) को भेजे गए पत्र में सूचित किया कि 16 सितंबर को उनके पास कंपनी के 23,78,871 इक्विटी शेयर था जो कंपनी में कुल 10.7726 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर थी. पत्र के मुताबिक बिग बुल ने पिछले डिस्कोल्जर से 16 सितंबर तक उन्होंने 4,34,403 इक्विटी शेयर बेच दिए जो कंपनी के कुल पेड-अप कैपिटल के 1.96 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है. इसके बाद बिग बुल ने 17 सितंबर से 20 सितंबर के बीच कंपनी के 98094 इक्विटी शेयर बेच दिए. अब झुनझुनवाला के पास कंपनी के 22,80,777 इक्विटी शेयर हैं जोकि कुल इश्यू व पेड-अप कैपिटल का 10.3284 फीसदी है. झुनझुनवाला की इस कंपनी में दिसंबर 2020 से जून 2021 के बीच हिस्सेदारी 12.74 फीसदी पर स्थिर रही थी और इस दौरान इसके शेयरों में 56 फीसदी की तेजी आई यानी कि बिग बुल को अपने निवेश पर करीब 2 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ.

मंधना रिटेल वेंचर्स के स्टॉक मार्केट में प्रदर्शन की बात करें तो इसने निवेशकों को इस साल 2021 में अब तक 30.80 फीसदी का रिटर्न दिया है. इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को इसके भाव 11.85 रुपये प्रति शेयर थे जो आज बीएसई पर बढ़कर 15.60 रुपये के भाव पर पहुंच गए. इस साल 15 जून को यह 24.91 रुपये के 52 हफ्तों के शिखर पर पहुंच गया था. हालांकि पिछले पांच साल की बात करें तो 17 मार्च 2017 को बीएसई पर इसका भाव 241.50 रुपये प्रति शेयर था यानी कि निवेशकों की पूंजी 93.54 फीसदी घट गई.

(स्टोरी: क्षितिज भार्गव)

