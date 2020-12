अगले साल गर्मियों से फिर शुरू हो सकता है जेट एयरवेज का सफर, अप्रैल 2019 से बंद हैं उड़ानें

जेट एयरवेज (Jet Airways) का परिचालन 2021 की गर्मियों में फिर शुरू हो सकता है. यह बात संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कारोबारी मुरारी लाल जालान और लंदन की कलरॉक कैपिटल के गठजोड़ ने कही है. इस गठजोड़ ने जेट एयरवेज के रिवाइवल के लिए बोली जीती है. अब गठजोड़ को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और अन्य नियामकीय मंजूरियों का इंतजार है. इसमें नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से उड़ानों के लिए समय (स्लॉट) और द्विपक्षीय यातायात अधिकार की बहाली शामिल है.

गठजोड़ की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘यदि सब कुछ योजनानुसार रहता है और एनसीएलटी व अन्य नियामकीय मंजूरियां समय पर मिल जाती हैं, तो 2021 की गर्मियों में जेट एयरवेज फिर उड़ान भर सकेगी.’’ बयान में कहा गया है कि नयी एयरलाइन शुरू करने के विकल्प पर भी विचार किया गया. लेकिन जेट एयरवेज की ताकत मसलन महत्तम उड़ान स्लॉट, ब्रांड मूल्य और प्रतिष्ठा को देखते हुए इसके रिवाइवल का फैसला किया गया है.

इसके अलावा गठजोड़ की योजना एयरलाइन का परिचालन फिर शुरू होने के बाद प्रतिबद्ध ढुलाई सेवा शुरू करने की है. ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) अक्टूबर में ही गठजोड़ द्वारा जमा कराई गई रिवाइवल योजना को मंजूरी दे चुकी है. नकदी संकट की वजह से जेट एयरवेज का परिचालन पिछले साल 17 अप्रैल को बंद हो गया था. उसके बाद जून 2019 में उसे दिवाला प्रक्रिया के तहत भेज दिया गया.

समाधान योजना के तहत जेट एयरवेज का इरादा भारत में अपने सभी पुराने घरेलू मार्गों पर परिचालन करने और अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू करने का है. जेट 2.0 कार्यक्रम का मकसद एयरलाइन के पुराने गौरान्वित इतिहास को वापस लाना है. इसके तहत नई प्रक्रियाओं और प्रणालियों के जरिये सभी मार्गों पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा.

