कोरोना संकट में जेफ बेजोस की दौलत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची, नेट वर्थ 171.6 अरब डॉलर हुई

जेफ बेजोस (Jeff Bezos) की दौलत नई ऊंचाई पर पहुंच गई है. बेजोस की दौलत अब तक के रिकॉर्ड स्तर 171.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई है. यह बेजोस के पिछले साल तालाक के सेटेलमेंट में अमेजन की हिस्सेदारी का एक तिहाई हिस्सा देने के बाद हुआ है. बुधवार को शेयर 4.4 फीसदी बढ़कर 2,878.70 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए जिससे बेजोस की दौलत 171.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई है. ब्लूमबर्ग बिलिनेयर्स इंडैक्स के मुताबिक, यह उनके पिछले रिकॉर्ड 167.7 अरब डॉलर को पार कर गई है, जो 4 सितंबर 2018 को पहुंची थी.

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, इस साल उनका मुनाफा 56.7 अरब डॉलर का रहा है जो कोरोना वायरस के समय में आर्थिक संकट के दौरान अमेरिका में दौलत में अंतर के बढ़ने की ओर संकेत करता है. अमेरिका में लाखों लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है लेकिन शेयर बाजार में अच्छे प्रदर्शन से बेजोस की दौलत बढ़ी है. इस हफ्ते अमेजन ने बताया कि वह अधिकतर फ्रंट लाइन कर्मियों को बोनस देने के लिए 500 मिलियन डॉलर खर्च करेगी.

कंपनी ने फाउंडर की दौलत पर कुछ बोलने से मना कर दिया है. महामारी के बाद ग्राहक ई-कॉमर्स की ओर ज्यादा आकर्षित हुए हैं. बेजोस के पास कंपनी की 11 फीसदी हिस्सेदारी है जो उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा है.

जिन लोगों की दौलत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, उनमें अधिकतर टेक सेक्टर से हैं. इनमें टेस्ला कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क हैं, जिनकी दौलत में 1 जनवरी के बाद 25.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा Zoom वीडियो कम्यूनिकेशंस इंक के फाउंडर Eric Yuan शामिल हैं, जिनकी दौलत लगभग चार गुना बढ़कर 13.1 अरब डॉलर हो गई है.

कोरोना संभावित एक और स्वदेशी वैक्सीन का शुरू होगा मानव ट्रायल, जायडस को मिली मंजूरी

Mackenzie Bezos जिन्होंने अलग होने के बाद अमेजन में 4 फीसदी हिस्सेदारी ली थी, उनकी नेट वर्थ 56.9 अरब डॉलर हो गई है और वे ब्लूमबर्ग की रैकिंग में 12वें नंबर पर आ गई हैं. वे हाल ही में Alice Walton और Julia Flesher को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे अमीर महिला बन गई. और अब वे केवल L’Oreal की Francoise Bettencourt Meyers से पीछे हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.