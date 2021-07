Biggest IPO Year: आईपीओ के जरिए इस साल रिकॉर्ड फंड जुटाने की योजना, ये कंपनियां ला सकती हैं इशू

Biggest IPO Year: घरेलू मार्केट में लगातार तेजी बनी हुई है और हर हफ्ते यह नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है. बाजार को पहली बार निवेश कर रहे लोगों से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है. कंपनियां भी आईपीओ लाने के लिए उत्साहित दिख रही हैं. इस साल 40 कंपनियां 80 हजार करोड़ रुपये के आईपीओ ली सकती हैं जिसमें से 30 कंपनियों ने पहले ही 55 हजार करोड़ रुपये जुटाने के लिए आईपीओ पेपर्स फाइल कर दिए हैं. इसके अलावा 10 कंपनियां 25 हजार करोड़ रुपये जुटाने के लिए आईपीओ पेपर्स इसी महीने में फाइल कर सकती हैं.

विदेशी निवेशक भी यहां निवेश को लेकर उत्साहित हैं और पिछले वित्त वर्ष 2021 में 3500 करोड़ डॉलर (2.62 लाख करोड़ रुपये) निवेश कर चुकी हैं और यह ट्रेंड चालू वित्त वर्ष में भी जारी है. इससे बाजार में बहुत लिक्विडिटी है. एलआईसी समेत कई घरेलू इंस्टीट्यूशंस भी मार्केट में लाखों करोड़ रुपये डाले है जिससे खुदरा निवेशक आकर्षित हुए हैं. इस साल 2 करोड़ से अधिक नए निवेशक बाजार से जुड़े हैं.

इस साल अब तक 22 आईपीओ के जरिए कंपनियों ने 27,426 करोड़ रुपये जुटाए हैं. वर्ष के शेष महीनों में और आईपीओ आने वाले हैं जिससे 2021 आईपीओ के जरिए पैसे जुटाने के मामले में रिकॉर्ड वर्ष बन जाएगा. पिछले साल 2020 में कंपनियों ने 16 इशू के जरिए 26,228 करोड़ रुपये जुटाए गए थे और उसके एक साल पहले 2019 में 12,687 करोड़ रुपये जुटाए गए थे. अब तक आईपीओ के लिए सबसे बेहतर साल 2018 था, जब 25 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 31,731 करोड़ रुपये जुटाए थे.

Zomato IPO: 9375 करोड़ के आईपीओ का इंतजार खत्म, अगले हफ्ते खुलेगा जोमैटो का आईपीओ

मार्च 2021 तिमाही में आईपीओ के जरिए आईआरएफसी ने 4,633 करोड़ रुपये, इंडिगो पेंट्स ने 1,176 करोड़ रुपये और रेलटेल ने 819 करोड़ रुपये जुटाए. इसके अलावा होम फर्स्ट फाइनेंस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, बार्बिक्यू नेशन, अनुपम रसायन, कल्याण ज्वैलर्स, ब्रुकफील्ड इंडिया रीट, स्टोव क्राफ्ट, न्यूरेका और हेरांबा इंडस्ट्रीज ने भी आईपीओ से धन जुटाया. सेबी ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, रोलेक्स रिंग्स और सेवन आइलैंड्स शिपिंग को आईपीओ लाने की मंजूरी दी है. इस महीने की बात करें तो ग्लेनमार्क लाइफसाइंसेज, जोमैटो, विंडलास बॉयोटेक, मेडी असिस्ट टीपीए, तत्व चिंतन फार्मा, पारस डिफेंस और सेवन आइलैंड शिपिंग 13,650 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही हैं. इनके अलावा 10 और कंपनियां सेबी के पास इस महीने 25 हजार करोड़ रुपये जुटाने के लिए आईपीओ डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकती हैं जिनमें स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, सफायर फूड्स, नॉर्दर्न आर्क, फिनो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम, आईक्सिगो, वीएलसीसी, सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज, लावा इंटरनेशनल और वीडा क्लिनिकल रिसर्च शामिल हैं.

डिजिटल पेमेंट्स लेंडर पेटीएम 18500 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की योजना बना रही है और इस महीने इससे जुड़े पेपर्स फाइल कर सकती है. यह आईपीओ सफलतापूर्वक बंद हुआ तो यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ साबित होगा. इससे पहले कोल इंडिया ने अक्टूबर 2010 में 15 हजार करोड़ रुपये का आईपीओ लाया था जो अब तक देश का सबसे बड़ा आईपीओ है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.